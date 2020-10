Ligue Europa : l'OGC Nice prend l'eau à Leverkusen

Après avoir pris le déluge à l'échauffement (et une bonne partie de la première période) sur la pelouse de la BayArena, le Gym s'est ensuite noyé au fil de cette première journée de Ligue Europa. Rapidement menés 2-0 après des buts magnifiques de Amiri (11e) et Alario (16e), les Aiglons pensaient pourtant se remettre la tête à l'endroit grâce une nouvelle fois à la vista d'Amine Gouiri.

Gouiri avait pourtant redonné de l'espoir

L'attaquant trouvait le petit filet de Hradecky d'une superbe frappe puissante à ras de terre (31e). Mais cet espoir s'est dilué à l'heure de jeu après une erreur de Morgan Schneiderlin. Le milieu niçois se faisait subtilisé le ballon dans sa propre surface par un tacle parfait de l'Argentin Palacios et le ballon atterrissait dans les pieds de Moussa Diaby, seul au point de pénalty pour ajuster Walter Benitez du pied droit (61e).

Ce troisième but ressemblait à gros coup de marteau sur la tête des Aiglons, et l'entrée de Bellarabi allait porter le coup de grâce. L'Allemand marquait deux buts quasiment jumeaux, coup sur coup (79e et 83e) sur des frappes à l'entrée de la surface de réparation. C'est enfin la pépite Florian Wirtz qui réglait l'addition, servi sur un plateau par l'excellent Moussa Diaby, buteur et passeur donc (87e).

Réaction obligatoire face à Beer-Sheva

La réduction du score dans les arrets de jeux par Alexis Claude-Maurice (90e) était anecdotique et le Gym repart d'Allemagne avec un gros mal de crâne et la plus grosse défaite de son histoire en Coupe d'Europe. Jamais un club français n'avait même encaissé 6 buts en Ligue Europa depuis sa création. Réaction obligatoire face à Lille dimanche en Ligue 1 (17h) puis jeudi prochain face à Beer-Sheva à l'Allianz Riviera, alors que les Israéliens se sont imposés 3-1 face au Slavia Prague pour leur entrée en lice.