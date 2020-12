Ligue Europa : un OGC Nice rajeuni s'incline en Israël

Sur la pelouse abîmé du stade Hamoshava et devant des tribunes vides, l'OGC Nice a dit adieu à la Ligue Europa sur une nouvelle défaite ce jeudi soir face aux Israéliens de l'Hapoël Beer-Sheva (1-0). La cinquième en six rencontres. La moins douloureuse étant donné que le Gym était déjà éliminé et qu'Adrian Ursea avait décidé de remanié son équipe. De nombreux jeunes et quelques revenants composaient le onze de départ où on retrouvait par exemple Yoan Cardinale dans le but avec le brassard et le latéral gauche Racine Coly.

L'inquiétude Racine Coly

Le défenseur Sénégalais était malheureusement victime d'une mauvaise chute en début de match et le jeu était arrêté pendant une dizaine de minutes le temps d'évacuer le joueur, mal retombé sur la tête après un duel aérien. "Il est touché aux cervicales," a confirmé après le match Adrian Ursea après la rencontre. Évacuer en ambulance, l'inquiétude régnait concernant celui qui débutait un match pour la première fois de la saison.

Le Gym sort par la petite porte

C'était le cas également pour Alexis Trouillet ou Théo Pionnier. Les deux jeunes Aiglons ont tenu leur rang et incarnaient cet OGC Nice rajeuni, qui a fini par s'incliner sur un but très opportuniste de Rotem Ratuel (71e), après un coup de billard dans la défense niçoise. Le Gym termine dernier de sa poule et sort par la petite porte d'une compétition trop grande pour lui