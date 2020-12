Ligue Europa : l'OGC Nice reçoit le Bayer Leverkusen pour l'honneur

Même si la porte de sortie semble être l'issue la plus probable pour l'OGC Nice à l'issue de cette 5e journée de Ligue Europa face au Bayer Leverkusen (21h) à l'Allianz Riviera, les Aiglons doivent tout donner pour rendre possible le miracle et sortir la tête haute de cette compétition.

Neuf orteils sur dix penchent dans le vide. Mais les Niçois doivent s'accrocher autant que possible à cet espoir improbable de qualification, qui donne un intérêt sportif à la réception du Bayer Leverkusen ce jeudi soir à l'Allianz Riviera (21h). Pour entrevoir un dernier match décisif en Israël jeudi prochain à Beer-Sheva, le Gym doit s'imposer avec au moins quatre buts d'écart face aux Allemands. Une tâche qui semble impossible après quatre défaites d'affilée et notamment ces deux coups de massue face au Slavia Prague (2-3 / 1-3), l'adversaire direct dans la qualification en 16e de finale.

L'heure de Trouillet ?

Le Bayer Leverkusen, qui en avait passé six au Gym en ouverture de la compétition en octobre, est invaincu en Bundesliga, et doit s'imposer ce jeudi soir pour assurer sa qualification. Impossible de miser sur une démobilisation des Allemands. Impossible également de miser sur une équipe type côté Niçois. Même si Patrick Vieira souhaite mettre en place son meilleur Onze possible, il sera forcément remodelé. Six titulaires potentiels manquent à l'appel. Boudaoui et Schneiderlin sont suspendus et Pierre Lees-Melou s'ajoute à la liste des blessés où figurent déjà Atal, Dante et Dolberg.

Montrer "de la rage"

C'est donc l'occasion de voir ces jeunes Aiglons, qui ont amené un rayon de soleil dimanche lors de la défaite face à Dijon. Trouillet, Ben Seghir, Ndoye devraient avoir du temps de jeu. Et les autres doivent montrer "de la rage" selon Jordan Lotomba, qui sera aligné sur le côté droit de la défense, alors qu'Hassane Kamara retrouve le côté gauche après sa blessure. Si Patrick Vieira ne joue pas sa tête ce jeudi soir, une victoire et/ou un match plein permettrait d'apaiser un peu le climat autour du club.

OGC Nice - Bayer Leverkusen, match à vivre dès 20h45 sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires. Coup d'envoi 21h.