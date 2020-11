Ligue Europa : l'OGC Nice reçoit le Slavia Prague pour rester en vie

Le Gym n’a plus le choix. Après une phase aller décevante en Ligue Europa (2 défaites - 1 victoire) il doit absolument l’emporter pour revenir a hauteur et même doubler son adversaire du soir en cas de succès 1-0, 2-1 ou par plus d’un but d’écart. Le Slavia Prague est clairement l’adversaire direct des Aiglons pour la qualification en 16e de finale et tout autre résultat qu’une victoire condamnerait quasiment les hommes de Patrick Vieira.

Des Aiglons encore convalescents

Problème, ils sont encore convalescents après l’épidémie de Covud-19 qui a frappé le club pendant la trêve internationale. Au moins 12 joueurs touchés et certains sont encore affaiblis, plus de deux semaines après avoir contracté le virus. C'est le cas par exemple de Pierre Lees-Melou ou Morgan Schneiderlin, deux cadres du vestiaire qui sont bien dans le groupe ce jeudi soir.

Dolberg et Kamara absents

Contrairement à Kasper Dolberg, positif à son retour de sélection et trop juste pour participer à la rencontre. Il manque à l'appel comme Dante et Hassane Kamara en défense et Patrick Vieira est obligé de réinventer son équipe pour affronter des Tchèques qui étaient la même situation avant de battre les Aiglons au match aller (3-2).

Très diminué par la Covid-19, et à court de forme alors que leur championnat était suspendu depuis plus d'un mois. Alors "pas d’excuse" a prévenu mercredi Patrick Vieira. "On est prêt pour aller au combat" a même promis le coach niçois.

OGC Nice - Slavia Prague (4e journée de Ligue Europa) : avant-match dès 20h45 sur France Bleu Azur. Coup d'envoi 21h avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires.