Ligue Europa : l'OGC Nice s'impose dans la douleur face à l'Hapoël Beer-Sheva

Sur la plus petite des marges, l'OGC Nice s'impose face à l'Hapoël Beer-Scheva grâce à un nouveau but d'Amine Gouiri en première période. Inconstant et en manque d'idées, le Gym n'a jamais réussi à se mettre à l'abri face à ces Israéliens limités mais qui se sont montrés dangereux en fin de partie.

Dans ce contexte alourdi par cette nouvelle attaque terroriste ce jeudi à Nice, les Aiglons, brassard noir autour du bras, ont amené un peu de légèreté à leurs supporters. Même si le score et la prestation du Gym ont maintenu les rouges et noirs sous tension jusqu'au bout. Vu l'écart entre les deux équipes, le match aurait dû être plié plus tôt.

Le Gym s'endort

Bien rentré dans le match, le Gym mettait de la vitesse sur les côtés, grâce aux appels de Kamara et de Atal, qui retrouvait une place de titulaire à droite. C'est justement l'Algérien qui trouvait au second poteau un Amine Gouiri esseulé. D'un plat du pied droit bien ajusté, l'international espoir ajustait le gardien israélien (1-0 / 23e). Un but qui ne libérait pas les Aiglons. Au contraire. Ils tombaient dans un faux rythme. Et l'Hapoël était tout près d'égaliser juste avant la pause sur une belle action côté droit qui aboutissait à une frappe du Portugais Josué, bien stoppée par Walter Benitez.

L'important c'est les trois points

Malgré les changements et les entrées de Reine-Adélaïde, Myziane ou Boudaoui, le Gym n'augmentait pas le rythme et restait à portée des Israéliens, dominés, mais pas loin d'égaliser dans le temps additionnel. Le franco-israélien Gaëtan Varene plaçait une tête puissante que repoussait Benitez sur sa ligne. L'arbitre assistant avait levé son drapeau pour un hors-jeu de quelques centimètres, mais le Gym passait près de la correctionnelle.

Un groupe C très ouvert

Avec ces trois points, le Gym recolle au classement de ce groupe C qui semble finalement très ouvert. Le Slavia Prague s'est imposé ce jeudi face au Bayer Leverkusen et les quatre équipes comptent trois points après deux journées. Le prochain déplacement à Prague jeudi s'annonce donc très important pour la suite.