Ligue Europa : l'OGC Nice veut lancer sa campagne face à l'Hapoël Beer-Sheva

Une semaine après son entrée ratée dans la compétition à Leverkusen, et quelques heures après les nouveaux événements dramatiques qui ont frappé le coeur de Nice, le Gym reçoit l'Hapoël Beer-Sheva et va tenter d'offrir un peu de sourire et de réconfort à ses supporters et à tous les Azuréens.

Difficile de penser football en ces heures sombres. Nice a encore été frappé par un attentat ce jeudi et c'est toute la France et la Côte d'Azur qui pleurent ces nouvelles victimes du terrorisme. Le Gym aussi a tenu à adresser ce jeudi un message de soutien, à quelques heures de cette 2e journée de Ligue Europa. Le match face à l'Hapoël Beer-Sheva est maintenu et les Aiglons doivent donc se plonger à fond dans cette rencontre pour espérer poursuivre leur route en Europe, au-delà de cette phase de groupes.

Attention au Portugais Josué côté Israélien

Après leur sortie de route à Leverkusen jeudi dernier, les Aiglons doivent absolument l'emporter ce jeudi devant les tribunes vides de l'Allianz Riviera. Face à l'adversaire supposé être le plus faible de ce groupe C, mais qui a remporté son premier match face au Slavia Prague la semaine passée (3-1). Attention donc à ce club israélien qui compte notamment sur son meneur de jeu portugais Josué pour mettre le danger sur le but d'un Walter Benitez qui traverse une période délicate. Mais le gardien argentin garde la "confiance du coach et du staff" et sera encore un des atouts dans la manche de Patrick Vieira pour gagner ses premiers points en Coupe d'Europe en tant qu'entraîneur.

OGC Nice - Hapoël Beer-Sheva, match à vivre dès 20h45 sur France Bleu Azur avec Patrice Alberganti et Maxime Bacquié aux commentaires.