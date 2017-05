Ligue Europa : l'OL éliminé en demi-finale par l'Ajax Amsterdam malgré sa victoire 3-1

Malgré sa victoire 3-1 en demi-finale retour jeudi soir contre l'Ajax Amsterdam, l'Olympique lyonnais est éliminé de la Ligue Europa. Le doublé d'Alexandre Lacazette et le but de Rachid Ghezzal n'ont pas suffi, après la déroute du match aller pour l'OL aux Pays-Bas (4-1).

Les chances des Lyonnais de décrocher un ticket pour la finale de la Ligue Europa étaient très faibles jeudi après leur sévère défaite sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam en demi-finale aller le 3 mai (4-1). Mais l'OL voulait croire en cet infime espoir dans son stade pour la demi-finale retour face au club néerlandais, et après l'ouverture du score par Kasper Dolberg pour l'Ajax (27e), les joueurs lyonnais sont parvenus à inscrire trois buts : un doublé d'Alexandre Lacazette en première période (dont un but sur pénalty) et un but de Rachid Ghezzal à la 81e minute.

Ajax-Manchester United en finale

Insuffisant toutefois pour la "remontAjax" tant souhaitée par le président de l'OL, Jean-Michel Aulas. C'est l'Ajax Amsterdam qui jouera la finale de la "petite" Coupe d'Europe le 24 mai à Stockholm face à Manchester United, l'autre club qualifié jeudi soir, après son match nul contre le Celta Vigo (1-1).

Revoir les buts :

[VIDEO] ⚽️🏆 D'une jolie pichenette, Dolberg rend la tache quasi impossible pour l'OL#OLAJAXhttps://t.co/defQeiu1Yq — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 11, 2017

[VIDEO] ⚽️ 🏆 Deux buts de Lacazette en quelques secondes !! 💥💥

> Le début de la #RemontadAjax? #OLAJAXhttps://t.co/6ootclmWrP — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 11, 2017