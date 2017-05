Ligue Europa : l'OL veut "livrer le match parfait" pour signer une "remontAjax"

Selon les statistiques de la Coupe d'Europe, l'Olympique lyonnais a à peine plus de 10% de chances de se qualifier pour la finale de la Ligue Europa jeudi soir à domicile face à l'Ajax Amsterdam (21h05), après sa défaite 4-1 en demi-finale aller. Mais l'OL croit en la "remontAjax".

Après la déroute de la demi-finale aller de Ligue Europa le 3 mai à Amsterdam (4-1), le président de l'Olympique lyonnais a choisi la méthode Coué pour convaincre ses joueurs, et les supporters du club, que l'OL peut encore décrocher sa qualification pour la finale jeudi soir au Parc OL lors du match retour contre l'Ajax (21h05). Jean-Michel Aulas répète depuis plusieurs joueurs à qui veut l'entende qu'une "RemontAjax", formule inspirée de la "remontada" du FC Barcelone face au PSG en huitième de finale de Ligue des champions (défaite 4-0 à l'aller, victoire 6-1 au retour) est "possible". Peu importe les statistiques de la coupe d'Europe depuis 1970-1971... si on s'y tient, l'OL n'a que 10,6% de chances de qualification jeudi.

L'enjeu est d'autant plus important que gagner la compétition reste le seul moyen pour Lyon de disputer, comme ces deux dernières saisons, la très lucrative Ligue des champions en 2017/18.

10,6% de chances de se qualifier

"Nous avons la capacité de le faire et nous allons le faire", martèle Jean-Michel Aulas. "Notre match à Amsterdam ressemble à deux gouttes d'eau à celui livré à Bruges (en décembre 2001, NDLR) et on a vu qu'on avait réussi à se qualifier", rappelle-t-il. Le 6 décembre 2001, Lyon, battu 4-1 en Belgique en 16e de finale aller de Coupe de l'UEFA, avait gagné 3-0 au retour grâce à un triplé de Sonny Anderson.

Il faut livrer le match parfait pour faire un exploit" - Maxime Gonalons, capitaine de l'OL

"Si on n'y croit pas, mieux vaut changer de métier", a déclaré mercredi en conférence de presse le milieu de Lyon Maxime Gonalons. "On s'attache à croire à cet exploit car tout peut arriver en football", a ajouté le capitaine de l'OL. "Il faudra faire tout le contraire de ce que nous avons fait au match aller, dans la concentration, dans la répétition des efforts intenses et dans la combativité. Nous avions failli dans ce domaine. Il faut livrer le match parfait pour faire un exploit".

Mais face à ces appels à croire à l'exploit, l'Ajax arrive à Lyon en équipe avertie. Le club néerlandais reste invaincu contre l'OL (3 victoires, 2 nuls) en cinq confrontations et a en outre une revanche à prendre par rapport à la saison 2011/12. Il avait alors été éliminé à la différence de buts lors de la dernière journée de la phase de poules de Ligue des Champions, après une victoire de Lyon sur le terrain du Dinamo Zagreb (7-1).

