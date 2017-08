Ligue Europa : l'OM dans le même groupe que Salzbourg, Guimaraes et Konyaspor

En phase de groupes de l'Europa League, Marseille est dans le même groupe que Salzbourg (Autriche), Guimaraes (Portugal) et Konyaspor (Turquie).

À l'issue du tirage au sort des phases de poules de l'Europa League ce vendredi à Monaco, l'Olympique de Marseille est dans le même groupe (I) que le Red Bull Salzburg (Autriche), le Vitoria Guimaraes (Portugal) et Konyaspor (Turquie).

Un tirage au sort plus favorable à Marseille qu'à Nice et Lyon

Si l'OM s'en sort plutôt bien, le tirage est plus compliqué pour l'Olympique Lonnais et l'OGC Nice. Lyon est dans le même groupe que Everton, l'Atalanta Bergame et Limassol. Nice tombe avec la Lazio Rome, Zulte Waregem et Vitesse Arnhem.