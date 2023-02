Ligue Europa : la colère de supporters du FC Nantes recalés à l'entrée du stade à Turin

Le sentiment est partagé pour de nombreux supporters du FC Nantes, au lendemain de la très belle performance des Canaris sur la pelouse de la Juventus Turin . Un sentiment partagé entre l'espoir de créer l'exploit la semaine prochaine avec une qualification en 8es de finale de Ligue Europa, et la colère après le traitement qu'ils ont reçu en Italie, en marge de la rencontre.

"Même à des animaux, on ne fait pas ça !"

"Il y a en Italie un traitement du supporter qui est totalement indigne !", peste Thierry Tissot. Le président du groupe de supporters Activ Nantes raconte d'abord toutes les difficultés rencontrées par les 14 bus dès leur entrée sur le sol italien. Et cela ne s'est pas amélioré aux abords du stade, les supporters devant patienter un long moment dans des navettes bondées. "Comme la police a voulu gérer la brigade Loire avant de gérer les autres etc., nos supporters ont été entassés dans des navettes, sans aucune explication, poursuit-il. Ils sont restés une heure et demie dans des trucs où on pouvait à peine respirer. Même à des animaux, on ne fait pas ça !"

Et une fois devant le stade de Turin, les supporters n'étaient pas au bout de leur mésaventure. "Il y avait des fouilles pour le moins drastiques. Même les plus âgés de nos supporters ont dû enlever leurs chaussures, etc.", raconte Thierry Tissot. Une très longue attente pour les plus chanceux. Et cette attente s'est soldée pour plusieurs centaines de supporters, notamment les ultras de la Brigade Loire, par l'impossibilité d'entrer au stade. "Il n'y avait aucune violence, dénonce encore le président d'Activ Nantes. On peut comprendre le maintien de l'ordre et la répression quand ça part de travers. Mais là, il n'y avait absolument rien ! Nos supporteurs ont juste été maltraités ! Il n'y a pas d'autre mot."

Des vidéos sur les réseaux sociaux

De nombreuses vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montre la colère des supporters recalés à l'entrée du stade de Turin.

Le FC Nantes réagit

Sur son site Internet, le FC Nantes déplore "la situation subie par les supporters des Jaune et Vert", en amont de la rencontre aller d’Europa League. Le club avance aussi quelques explications concernant le traitement réservé aux supporters nantais.

"Certains supporters nantais ont présenté des billets qui ne correspondaient pas à l’identité de leurs détenteurs, créant un blocage aux entrées du stade. Plusieurs centaines de Nantais se sont alors retrouvés coincés derrière, dans un climat de grande tension", peut-on lire dans le communiqué du FC Nantes qui conclut : "Rendez-vous jeudi prochain pour tenter de poursuivre cette aventure incroyable".