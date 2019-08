Ligue Europa - Le défenseur de l'AS Saint-Étienne Timothée Kolodziejczak s'attend à un tirage "compliqué"

Saint-Étienne, France

Après le tirage de la phase de poules de la grande Ligue des Champions jeudi soir, c'est le grand jour pour l'AS Saint-Étienne. Tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa ce vendredi (13h) à Monaco.

Du beau monde à venir

Les Verts feront le 19 septembre leur retour sur la scène européenne, deux ans après leur élimination en 16ème de finale à Manchester. Les Anglais seront encore là cette saison avec l'autre club anglais d'Arsenal. Du beau monde. Les clubs de la capitale italienne la Roma et la Lazio, les Russes du Krasnodar de Rémy Cabella (actuellement blessé). Ou encore les Espagnols du FC Séville.

Timothée Kolodziejczak a gagné deux fois cette compétition justement avec Séville en 2015 et 2016. Le défenseur des Verts s'attend à un tirage compliqué:

"Y a de plus en plus de grosses équipes et tous les grands clubs jouent à fond. On s'attend à un tirage difficile. On a hâte de voir ça pour se frotter à de grosses équipes européennes. J'espère surtout qu'on passera cette phase de groupes. Je sais que c'est une compétition qui bouffe beaucoup d'énergie. A nous de trouver l'équilibre avec le championnat. Ce sera compliqué mais le club a recruté pour. On a un effectif étoffé cette année avec de la qualité. Tout le monde pourra jouer sa partition. A nous de nous mettre au niveau le plus rapidement possible."

Tirage à vivre dès 13h sur notre site et les réseaux sociaux de France Bleu. On attend ensuite vos réactions dans 100% Club vendredi entre 18 et 19h dans 100% Club (04 77 10 00 10), avec le président du conseil de surveillance de l'ASSE Bernard Caïazzo qui sera à Monaco

Jeudi soir, les Lyonnais s'en sont bien sortis pour le tirage de la ligue des champions. L'OL sera opposé aux Russes de Saint-Pétersbourg, aux Portugais de Benfica et aux Allemands de Leipzig.