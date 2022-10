Ligue Europa : le FC Nantes et Fribourg, un football qui avait l’accent brésilien

Près de 9.000 kilomètres séparent Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, du Brésil, deux points du globe aux points communs peu nombreux. Voire inexistants. Pourtant, en 1994/1995, les protégés de l’entraîneur de l’époque, Volker Finke, vont se faire surnommer les "Breisgau-Brasilianer", les "Brésiliens du Brisgau" en français, pour leur jeu enthousiasmant qui va bousculer la Bundesliga. La même année, le FC Nantes, qui défie le SC Fribourg ce jeudi soir en Ligue Europa, régale la France avec un football en partie inspiré du Brésil. "Mais je me suis surtout et avant tout inspiré de José Arribas", souffle l'entraîneur de l'époque, Jean-Claude Suaudeau. Ça tombe bien, le père du "jeu à la nantaise" s’était lui-même inspiré du Brésil de 1958. Reportage.

Innover pour ne pas sombrer

Personne ne les avait vus venir. Pas même eux. Promus la saison précédente après 15 années passées dans l’antichambre de l’élite allemande, les hommes de Volker Finke vont parvenir à se maintenir avec le plus petit budget de la Bundesliga. Avant de surprendre et d’enchanter de bout en bout l’exercice 1994/1995. "On s’est toujours demandé comment faire pour maintenir le club en première division avec le budget que l’on avait, décrit le technicien resté en poste durant 16 années. Il était clair que l’on devait faire autre chose que tous les autres sinon ça aurait été, selon moi, impossible." Main dans la main avec son président, Volker Finke va continuer à appliquer sa philosophie. Coûte que coûte.

On jouait en une ou deux touches de balle et pour les Allemands, au début des années 1990, ce n’était pas normal.

"Contrairement aux autres clubs allemands du début des années 1990, nous avions un jeu rapide, confie l’ancien milieu de terrain Martin Braun. On jouait en une ou deux touches de balle et pour les Allemands, au début des années 1990, ce n’était pas normal." Pour réussir dans son entreprise, le technicien allemand, professeur de gymnastique à l’origine, va méticuleusement construire son équipe. "On a fait par exemple beaucoup de scouting pour aller chercher nos joueurs comme Rodolfo Esteban Cardoso, un Argentin avec un pied gauche incroyable, détaille-t-il, dans un français impeccable. Je l’avais trouvé dans une petite équipe de deuxième division [Hombourg, ndlr] et il est devenu un des tous meilleurs joueurs, chez nous, à Fribourg. Il jouait avec un esprit de Sud-Américain, de Brésilien presque, même s’il était Argentin."

Volker Finke est resté 16 ans à la tête de l'équipe du SC Fribourg qu'il a mené jusque sur le podium de la Bundesliga, en 1995. © AFP - Patrick Seeger

Quand le Bayern était humilié par les "Brésiliens de Brisgau"

Apôtre du jeu avant le je, Finke va rapidement trouver la bonne formule, en 4-4-2 pour signer un début de saison inattendu. "On rencontre le Bayern à domicile dès la deuxième journée, se souvient l’ex-milieu de terrain, désormais entraîneur du TSG Balingen, en quatrième division. Tout le monde disait qu’ils étaient favoris et que nous allions descendre car nous avions un tout petit budget. Sauf qu’au bout d’une demi-heure, on menait déjà 3-0." Le score ne cessera de s’alourdir jusqu’à afficher 5-1. "Ça a été le point de départ de notre saison fantastique", poursuit-il.

Il n’a jamais caché s’être inspiré de la Seleção.

Sous le charme de ce football basé sur la possession et le jeu de passes rapides jusqu’à créer un décalage et des déséquilibres, journalistes et supporters vont commencer à les surnommer les "Brésiliens du Brisgau". "Ils nous ont appelés comme ça pour plusieurs raisons, énumère Martin Braun. Parmi elles, il y a le fait que Fribourg se situe dans une région, parmi les plus chaudes du pays où il peut faire 30 voire 40 en été. Mais il y a surtout le fait que nous avions un jeu basé sur des passes courtes et nous monopolisions le ballon." Une comparaison toujours aussi flatteuse, près de trois décennies plus tard pour le technicien allemand d’alors. "Cette manière de jouer ressemblait, je crois, un peu au football brésilien même si nous l’avons adapté", souffle-t-il avec beaucoup d’humilité. A la même période, et à l’instar du SC Fribourg, les Canaris survolaient également leur championnat avec un jeu en partie inspiré du Brésil.

A l'image de son père footballistique José Arribas, l'ancien entraîneur du FC Nantes Jean-Claude Suaudeau s'est lui aussi inspiré du jeu des Brésiliens. © AFP - Franck Perry

"José Arribas s’est inspiré du Brésil de 1958"

Dans le parc de Procé, Jean Guillot, Bernard Blanchet ou encore Sadek Boukhalfa répètent leurs gammes et peaufinent leur 4-2-4 au début des années 60. Enchanté par le Brésil qu’il a suivi de bout en bout lors du premier mondial entièrement télévisé, José Arribas est convaincu d’adopter le schéma tactique de la Seleção. "Il avait d’abord essayait de le reproduire dans son équipe amateur de Noyen-sur-Sarthe, qu’il entraînait à l’époque, explique Bernard Verret, auteur d’une biographie sur José Arribas : "Le jeu ou la mort", parue en juillet 2020 Il avait expliqué à ses joueurs comment il fallait procéder. Il l’a ensuite mis en place, progressivement, au FC Nantes."

Au niveau talent, j’avais de bons joueurs mais le Brésil avait de très bons joueurs à tous les postes.

A une période où les équipes se disposent en grande majorité en W-M – que l’on peut retranscrire en 3-2-2-3 – ou le "catenaccio" italien basé sur la défense, les idées du père du "jeu à la nantaise" détonnent. A l’image du Brésil de 58. "Il n’a jamais caché s’être inspiré de la Seleção, poursuit Verret. Dès le début à Noyen, il avait expliqué à ses joueurs que c’était une super tactique, que ça permettait à tous les joueurs d’exprimer au mieux leurs qualités et au bout d’un moment, tout le monde avait été convaincu par ce schéma et cette manière de jouer. Ça a été la même chose au FC Nantes ensuite et cette équipe des années 60 a révolutionné le football français." Disciple d’Arribas , Jean-Claude Suaudeau a lui aussi puisé une partie de ses idées dans le jeu des Jaunes. Les Sud-Américains. Avec la même réussite, les saisons 82/83 et 94/95 s’apparentant à un football d’orfèvre. Aussi brillant que méticuleux.

Le Brésilien Vava marque le deuxième but de la Seleção face à l'URSS de Lew Jaschin, lors du dernier match de poule du Mondial 1958, à Göteborg en Suède. © Maxppp - Pictures

"L'équipe est bien plus grande que le total des joueurs qui la compose"

"C’était surtout au niveau des changements de rythme, d’un seul coup des vagues déferlaient, elles étaient très rapides, souligne le prédécesseur de Raynald Denoueix à propos du Brésil. On avait l’impression que c’était le signal pour eux d’accélérer. Ils submergeaient tout le monde ensuite. Dès qu’il y en avait un qui dribblait ou accélérait, ça enchainait tout le monde. Ça c’était très important et, modestement, je pense que j’ai réussi à reproduire ça à Nantes. Mais pas comme le Brésil, je n’avais pas que des Brésiliens dans mon équipe. Au niveau talent, j’avais de bons joueurs mais eux avaient de très bons joueurs à tous les postes." "Beaucoup se sont inspirés du Brésil mais ils étaient impossibles à copier, confirme Georges Eo, fidèle bras droit de Suaudeau. On était admiratif des Brésiliens à l’époque. Ils jouaient comme ils s’amusaient. C’était vraiment festif leur jeu."

Il ne lui faut pas seulement un gros budget et acheter des joueurs très très chers, il lui faut surtout un collectif.

Le football de Finke adoptait les mêmes principes. Et surtout la même philosophie. "La discipline sportive dans le foot est très importante, décortique-t-il. Il faut toujours que chaque joueur intègre que ce n’est pas moi le plus important mais nous__. Dans le football moderne, on parle beaucoup de pressing blablabla mais ce pressing il doit être fait toujours de manière collective pour qu’il soit un succès. Moi seul, je ne peux rien faire. Pour moi, l’équipe est bien plus grande que le total des joueurs qui la compose et ça, c’est très très important pour moi. Cela veut dire que si une équipe veut réussir, il ne lui faut pas seulement un gros budget et acheter des joueurs très très chers, il lui faut surtout un collectif." Une manière de penser dont a rapidement été convaincu Christian Streich, actuel entraîneur du SC Fribourg et ancien technicien des U19 quand Finke dirigeait l’équipe première, et qui permet à ses protégés de jouer les premiers rôles en Bundesliga. Et qui sait, d’être peut-être bientôt à nouveau les "Breisgau-Brasilianer".