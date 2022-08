Ligue Europa : le FC Nantes face à l'Olympiakos et Fribourg dans le groupe G

De retour sur la scène européenne grâce à son succès en Coupe de France, le FC Nantes a hérité du groupe G, ce vendredi lors du tirage au sort. Et il va se frotter à du lourd avec l'Olympiakos en Grèce, Fribourg, en Allemagne, et Qarabag en Azerbaïdjan entre le 8 septembre et le 3 novembre.