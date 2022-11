Ligue Europa : le FC Nantes face à un mauvais souvenir, la Juventus Turin en barrages

"Quoi qu’il arrive, ça va être du lourd, prévoyait Dennis Appiah après la victoire contre l'Olympiakos , synonyme de qualification en barrages. Il n'y a pas de petit." Le moins que l'on puisse dire, c'est que le latéral droit du FC Nantes ne s'est pas trompé. Le tirage au sort des 16e de finale de la Ligue Europa, effectué ce lundi après-midi à Nyon, en Suisse, a décidé que les Italiens seraient les prochains adversaires des Canaris sur la scène européenne, les 16 et 23 février prochain.

Le match retour se disputera à la Beaujoire

Après avoir battu l'Olympiakos à deux reprises et Qarabag à la Beaujoire, les Canaris devront se surpasser face aux Turinois s'ils aspirent à "aller le plus loin possible dans la compétition" comme l'appelle de ses voeux Dennis Appiah. En tant que deuxième de son groupe, la Maison jaune a été placée tête de série, contrairement à l'Ajax Amsterdam, Barcelone, la Juventus Turin, le Bayer Leverkusen, Salzbourg, le FC Séville, le Shakhtar Donetsk ou encore le Sporting Portugal, troisièmes de leur groupe de Ligue des Champions.

Les Jaune et Vert auront donc l'avantage de recevoir les Italiens au match retour dans une Beaujoire dont on se sait pas encore si elle pourra être pleine, le 23 février prochain. Le FC Nantes risque en effet d'être lourdement sanctionné par l'UEFA après le gigantesque feu d'artifices qui a eu lieu en tribune Loire lors de la réception de Qarabag . En revanche, le huis-clos partiel avec sursis infligé par les instances européennes après la rencontre à la Beaujoire face à Fribourg, au cours de laquelle plusieurs fumigènes avaient été allumés, ne pourra être révoqué, la sanction étant tombée après le match retour contre les Azerbaïdjanais.