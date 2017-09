Europa League : le Gym se lance parfaitement à Waregem (5-1) !

Pour sa première sortie en Europa League cette saison, l'OGC Nice s'est tranquillement imposé sur la pelouse de Zulte Waregem (5-1). Les attaquants ont marqué et Cardinale a sorti les arrêts qu'il fallait. Leader de son groupe K, le Gym ne pouvait pas mieux lancer sa campagne européenne.

Ouf ! On a évité le remake de la saison passée. Il est loin, le Gym trop tendre et dépassé dans les duels face à des Allemands de Schalke bien mieux armés. Ce jeudi soir, les Aiglons ont proposé tout autre chose sur la pelouse de Zulte Waregem. Sur le terrain du dernier vainqueur de la coupe de Belgique, les joueurs de Lucien Favre ont confirmé la bonne impression collective laissée face à Monaco (4-0). Et ce n'est pas rien ! Petit à petit, ce collectif qui faisait leur force la saison passée retrouve des couleurs.

D'ailleurs, Lucien Favre n'avait quasiment pas touché à son onze de départ, seuls Dante et Nampalys Mendy faisant leur apparition dans le onze. Malgré quelques occasions belges sur lesquelles Cardinale a sorti le grand jeu, ce sont bien les Aiglons qui ont ouvert le score, par Alassane Plea venu tromper le portier Leali d'une frappe contrée (1-0, 16e). Le buteur niçois s'est même offert un doublé quelques minutes plus tard (2-0, 20e). Ensutie ? Le capitaine Dante y est allé de son but, d'une frappe puissante à bout portant (3-0, 28e).

Le Gym leader de son groupe

Bref. Le Gym menait largement à la mi-temps sans qu'il n'y ait rien à redire. Mais les joueurs de Lucien Favre ont levé le pied après la pause et l'ancien marseillais Leya Iseka a rapidement réduit la marque (3-1, 46e). Les Aiglons ont su laisser passer l'orage pour finalement s'imposer 5-1, grâce à des réalisations signés Saint Maximin et Balotelli. Avec neuf buts inscrits en deux matchs, l'OGC Nice semble avoir définitivement lancé sa saison.

Dans l'autre match du groupe K, la Lazio de Rome s'est imposé dans la douleur sur la pelouse du Vitesse Arnhem (3-2). Mais grâce à une meilleure différence de but, le Gym prend la tête de sa poule. Prochaine sortie en Europa League, le jeudi 28 face à Vitesse Arnhem.