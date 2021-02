Ligue Europa: le lillois Sven Botman revanchard face à son ancien club, l'Ajax Amsterdam?

Et un joueur lillois va vivre ce soir un moment particulier. Le défenseur néerlandais, Sven Botman, qui va retrouver son club formateur. Cet été, l'Ajax avait décidé de ne pas le conserver et l'avait donc cédé au club nordiste pour environ 8 ME. Dans le Nord, Sven Botman a rapidement convaincu Christophe Galtier de faire de lui un des piliers de sa défense. Et aujourd'hui à seulement 21 ans, le néerlandais est le joueur de champ le plus utilisé en L1 par l’ entraîneur Lillois, devant Jonathan Bamba et José Fonté.

Sven a ainsi montré aux dirigeants de l’Ajax qu’il était capable de s’imposer au plus haut niveau: "_Ce n’est pas une revanche pour moi. Ce choix de venir au LOSC c’était aussi mon choix. Aujourd’hui on mène chacun notre route et je suis content pour eux quand ils gagnent. J’ai passé 12 ans dans ce club, j’aime ce club. Il n’y a pas de compétition, de revanche, ou autre chose entre nous_"

Ce jeudi soir, Sven Botman devrait une nouvelle fois être aligné en défense centrale aux côtés de José Fonte. Il n'a pas disputé la dernière rencontre face à Brest. Christophe Galtier a sûrement voulu lui permettre de souffler un peu dans une période où le LOSC doit jouer deux fois par semaine.