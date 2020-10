Ligue Europa : groupe relevé pour le LOSC, face à l'AC Milan et au Celtic Glasgow

C'est un groupe relevé pour le LOSC en phase de poules de la ligue Europa : les Lillois affronteront l'AC Milan, le Celtic Glasgow FC, et l'AC Sparta Prague. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi 2 octobre.

Les footballeurs lillois écopent d'un groupe difficile pour les phases de poules de Ligue Europa. Le LOSC affrontera l'AC Milan, le Celtic Glasgow FC, et le Sparta Prague. Sans doute le groupe le plus relevé de ces phases de poules. Le tirage au sort à eu lieu ce vendredi 2 octobre.

Des adversaires costauds

Le gros morceau du groupe, c'est sans conteste l'AC Milan, actuel 5e de série A, l'équivalent de la ligue 1 en Italie. Il va aussi sans doute falloir se battre durement également contre les écossais du Celtic Glasgow.

On ne connait pas encore précisément les affiches par jour de matchs, mais en revanche les dates auxquelles le LOSC joue en phase de poules sont déjà définies : la première rencontre aura lieu le 22 octobre, la 2e le 29, puis le 5 novembre, le 26 novembre, le 3 décembre et enfin le 10 décembre. Sur son site internet, le club lillois indique qu'il "communiquera dès que possible sur la capacité d’accueil du Stade Pierre Mauroy pour les trois rencontres de la phase de groupes de d’UEFA Europa League [les trois rencontres à domicile]".