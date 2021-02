Ligue Europa: Le LOSC en route vers l'exploit à Amsterdam?

Et pour réaliser cet exploit, les lillois savent ce qu'il leur reste à faire: s'imposer sur la pelouse de la Cruyff Arena, mais en inscrivant au minimum 2 buts, l'Ajax ayant réussi à marquer deux fois à Pierre Mauroy jeudi dernier. Mais il faudra avant tout montrer un autre visage collectif qu'il y a une semaine. Les néerlandais avaient donné une leçon de football à leurs adversaires nordistes.

Christophe Galtier en a conscience: "Evidemment nous ne sommes pas favoris, il va falloir sortir un grand match. Se qualifier serait un véritable exploit, nous le savons. Mais peut-être que, pour cela, nous allons proposer quelques chose de différent sur le terrain de d'habitude".

Christophe Galtier énigmatique Copier

Le coach lillois pourra cette fois-ci s'appuyer dans l'entrejeu sur Benjamin André qui était suspendu lors du match aller. L'agressivité de l'ancien rennais avait manqué la semaine dernière. Le joueur a hâte d'en découdre et d'aider ses partenaires à proposer autre chose collectivement: "Il faut y croire, c'est la magie de la coupe d'Europe, ce sont ces matches qui font l'histoire du club. mais il faudra jouer d'une tout autre manière que jeudi dernier. Nous n'avons pas jouer sur nos forces. On a joué avec le frein à main. On devra être conquérant, agressif et être capable de se projeter très vite vers l'avant"

Benjamin André attend une réaction collective Copier

Le consultant France Bleu Nord, Grégory Tafforeau, y croit