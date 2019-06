Ligue Europa : le Racing affrontera le Maccabi Haifa ou le NS Mura au 2ème tour préliminaire des qualifications

Strasbourg, France

Le Racing club de Strasbourg connaît désormais le nom de ses deux potentiels adversaires pour le deuxième tour préliminaire des qualifications pour la Ligue Europa : ce sera Maccabi Haifa FC (Israël) ou NS Mura (Slovénie). C'est le résultat du tirage au sort effectué ce mercredi 19 juin au siège de l'UEFA à Nyon (Suisse). Le Racing jouera le premier match à domicile, au Stade de la Meinau, le 25 juillet 2019, puis il se déplacera le 1er août 2019 pour la qualification pour le troisième tour des qualifications.

74 équipes étaient concernées par ce tirage au sort. Elles ont été divisés en deux catégories : 37 têtes de série, dont le Racing, et 37 non-têtes de série. Les équipes ont été réparties en cinq groupes de dix équipes (groupes 1 à 5) et en deux groupes de douze équipes (groupes 6 et 7).