Ligue Europa : le Stade Rennais affrontera Arsenal en 8es de finale

Le tirage au sort, ce vendredi, offre un adversaire de choix aux Rennais ! Les Rouge et Noir vont se frotter aux Anglais d'Arsenal en huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Rennes, France

Rennes décroche un adversaire coriace ! Les Rouge et Noir, derniers représentants français en Ligue Europa, affronteront Arsenal en huitièmes de finale. Les Anglais, qui ont battu les Biélorusses de Borisov, font partie des favoris de la compétition. Mais le Stade Rennais a réalisé un exploit en éliminant le Bétis Séville au tour précédent.

à lire EN IMAGES | La victoire historique du Stade Rennais en Ligue Europa

Le retour de Petr Čech

Le match aller aura lieu à l'Emirates Stadium, à Londres, le 7 mars prochain à 21h. Une semaine plus tard, le 14, les Anglais se déplaceront à Rennes, toujours à 21h. Mesut Özil, Alexandre Lacazette mais surtout Petr Čech vont donc fouler la pelouse du Roazhon Park.

Le gardien tchèque est un ancien joueur du Stade Rennais. Il a évolué deux saisons au sein des Rouge et Noir, entre 2002 et 2004. D'autres retrouvailles sont au programme : celles d'Hatem Ben Arfa et d'Unai Emery, l'ancien entraîneur du PSG.

Le tableau complet des huitièmes de finale de Ligue Europa :