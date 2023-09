Ligue Europa : le TFC "veut profiter" de cette nouvelle expérience européenne

Les supporters attendent ça depuis 14 ans. Il ne leur reste plus qu'un petit dodo avant de voir leur TFC disputer une rencontre de coupe d'Europe. Ce sera sur la pelouse du Lotto Park d'Anderlecht ce jeudi (18h45 sur France Bleu Occitanie) face à l'Union Saint-Gilloise. En conférence de presse d'avant-match, les Violets ont insisté sur la notion de plaisir.

Martinez Novell "n'a pas peur"

Carles Martinez Novell, très détendu en conférence de presse a eu une pensée pour les amoureux du club qui attendaient ce moment depuis des années : "Après 14 ans sans jouer cette compétition, le premier sentiment qui vient c'est de profiter du moment. C'est en profitant que l'on jouera mieux. On joue cette Ligue Europa pour nous mais surtout pour nos supporters. On est là pour essayer de gagner, être les meilleurs, mais il faut vraiment prendre du plaisir. On a une jeune équipe malgré quelques joueurs d'expérience. Je n'ai pas peur de mon manque d'expérience. Il ne faut pas avoir de pression, c'est une expérience incroyable d'être ici. Des clubs ont cette pression de se qualifier, pour nous c'est un cadeau d'être là 14 ans après. Donnons simplement le meilleur, mais la pression ne fait pas partie de notre vocabulaire.

Sierro : "Ne pas faire n'importe quoi"

A ses côtés, le capitaine toulousain Vincent Sierro a évoqué l'ambiance du vestiaire. Avec une trentaine de matches européens, il est le plus expérimenté du groupe : "Il y a de l'excitation. Pour presque tous les joueurs, c'est un premier match européen. Tous les joueurs se réjouissent. C'est très positif, tu veux aller sur le terrain et prendre du plaisir. Il faut canaliser ça pour ne pas faire n'importe quoi. Il faut prendre du plaisir en respectant les idées de jeu du coach pour faire un bon match et rendre fiers nos fans."

Le groupe toulousain