Ligue Europa : les coulisses du déplacement hors-norme du FC Nantes en Azerbaïdjan

Dans la petite salle de conférence de presse de la Jonelière, Antoine Kombouaré a esquissé un sourire lorsqu'un journaliste lui a demandé sur le ton de l'humour, samedi dernier, si le FC Nantes comptait se rendre en Azerbaïdjan en char à voile, ce jeudi pour y disputer son deuxième match de Ligue Europa face à Qarabag. Mais immédiatement, le technicien a repris un ton plus sérieux pour évoquer ce déplacement "très compliqué à organiser". Coincé entre deux rencontres de championnat, ce voyage aux confins de l'Asie, à près de 6.000 kilomètres de la Cité des Ducs, a été pensé afin de répondre, à la fois aux exigences de l'UEFA mais aussi à celles de l'entraîneur nantais soucieux de la récupération de ses protégés. Explications.

La question du transport au cœur des préoccupations

"Il y a des contraintes, comme le point presse qui est obligatoire sur place, la veille", détaille le Kanak. Sauf dérogations exceptionnelles de l'UEFA, les conférences de presse doivent en effet se dérouler la journée précédant la rencontre et dans la ville hôte. La délégation nantaise a donc dû revoir ses habitudes alors qu'elle arrive généralement à destination 24 heures avant le match. Elle décollera ainsi en tout début d'après-midi, ce mardi, selon les informations de France Bleu Loire Océan, pour un atterrissage prévu aux alentours de 22 heures à Bakou, 20 heures en France.

Ce périple parmi les plus lointains effectués par la Maison jaune a également obligé le club à changer d'avion, celui habituellement loué pour les voyages dans l'hexagone n'ayant pas le réservoir suffisant pour emmener les coéquipiers d'Alban Lafont à Bakou d'une traite. Ainsi et comme lors de son déplacement à Tel-Aviv, en juillet dernier, où était organisé le Trophée des Champions, le FC Nantes a loué un Boeing 737, avec une configuration business, à une compagnie privée. De même, il a été obligé de faire des visas pour tous les joueurs et obtenir un document spécial pour trois d'entre eux, Moses Simon, Ignatius Ganago et Mostafa Mohamed.

Un retour aux aurores

Le séjour dans la capitale azerbaidjanaise où se déroulera la deuxième rencontre de phase de groupe, devant une centaine de supporters nantais, est une première pour l'octuple champion de France. Le service en charge de l'organisation de ce déplacement s'est donc appuyé sur la liste d'hôtels présélectionnés par Qarabag avant d'échanger avec ses homologues de l'Olympique de Marseille, qui s'était rendu à Bakou en barrage retour de Ligue Europa Conférence, en février dernier. Avant de se mettre en relation avec un prestataire local afin de réserver le car pour les joueurs, les camionnettes pour transporter le matériel, et faire notamment des repérages au stade Républicain Tofiq-Behramov.

Quant à la question d'Antoine Kombouaré : "Est-ce qu'on reste après le match sur place ou on revient de suite car, trois jours après, on enchaîne avec la réception de Lens ?", le patron du sportif a tranché. La cinquantaine de personnes qui compose la délégation jaune et verte repartira dans la foulée de la rencontre. Et tout a été pensé. L'avion quittera l'aéroport international Heydar Aliyev, dans la nuit, pour pouvoir se poser au petit matin à Nantes-Atlantique, une plateforme où un couvre-feu est en vigueur pour les vols commerciaux entre minuit et six heures. Une manière de maximiser le temps de récupération des joueurs qui disputeront 48 heures plus tard un match déjà charnière en championnat. Bref, une course contre la montre.