Ligue Europa : les supporters du Stade Rennais encouragent leur équipe jusqu'à Séville

Le Stade Rennais est en Andalousie, ce jeudi soir, pour les 16es de finale de la Ligue Europa face au Bétis Séville. Après le match nul (3-3) à l'aller, les supporters des Rouge et Noir y croient et font le déplacement en Espagne ! France Bleu Armorique est à leurs côtés.

Ils sont des dizaines à débarquer en Andalousie pour supporter leur équipe : les fans du Stade Rennais ne manqueraient pas ce 16e de finale retour de la Ligue Europa, face au Bétis Séville. Après un match aller (3-3) complètement fou, la tâche sera rude ce jeudi soir pour les Rouge et Noir, mais leurs supporters y croient !

Épisode 1 : le cortège jusqu'au stade à la veille du match

Ils étaient déjà nombreux dans les rues de Séville, ce mercredi après-midi, pour commencer à donner le ton ! Dans les rues de la ville andalouse, on croise, par petites poignées, des maillots rouge et noir. Plusieurs dizaines de supporters ont même voulu faire le déplacement pour saluer et tenter d'apercevoir les joueurs du Stade Rennais.... Malheureusement pour eux, le bus s'est arrêté quelques dizaines de mètres plus loin. Qu'importe, ils ont quand même donné de la voix.

Les supporters du Stade Rennais massés devant l'entrée du stade Benito Villamarin de Séville, ce mercredi. © Radio France - Sarah Mansoura

Et deux petits malins ont quand même réussi à attraper Hatem Ben Arfa, pour un selfie exclusif :

Certains sont prêts à braver les cordons de sécurité pour un petit selfie avec Hatem ! #Seville J-1 pic.twitter.com/rYwd8pEKij — Sport Bleu Armorique (@SportsArmorique) February 20, 2019

Seuls les journalistes ayant accès à un quart d'heure d'entraînement, personne n'a pu voir les joueurs de près. Il faudra donc être encore un peu patients !