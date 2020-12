Ligue Europa : Lille affrontera l'Ajax Amsterdam en 16ème de finale en février prochain.

Lille retrouvera donc l'Ajax en 16ème de finale de la Ligue Europa. Le LOSC n'était pas tête de série lors du tirage au sort effectué ce lundi midi à Nyon en Suisse. Les rencontres se disputeront les 18 et 25 février 2021 avec un match aller programmé à Pierre Mauroy.

Deuxième de sa poule de Ligue Europa derrière le Milan AC, le LOSC a hérité d'un adversaire solide au stade des 16ème de finale. Cette affiche sera aussi l'occasion de retrouvailles après les deux oppositions la saison dernière en Ligue des Champions. L'Ajax avait remporté les deux confrontations, 3 0 aux Pays-bas et 2 0 dans le Nord.

L'Ajax éliminé lors du premier tour de la C1.

Le LOSC a finalement la malchance de retrouver une équipe éliminée lors du premier tour de la Ligue des champions. L'Ajax a terminé 3ème d'un groupe dominé par Liverpool et l'Atalanta Bergame. Les néerlandais ont d'ailleurs perdu à domicile, lors de la 6ème et dernière journée, la "finale pour la 2ème place" face aux italiens en s'inclinant sur le score de 1 but à 0.

Sven Botman va retrouver son ancien club.

Ce match sera aussi un moment particulier pour le jeune néerlandais Sven Botman, aujourd'hui incontournable au sein de la défense lilloise. l'international espoir des Pays-bas va retrouver son club formateur quelques mois seulement après l'avoir quitté pour rejoindre le LOSC. Il n'avait pas été retenu par ses dirigeants qui ne croyaient pas à son émergence au sein de l'équipe première de l'Ajax.

leader d'Eredivie, le championnat néerlandais.

Après 12 journées de championnat , l'Ajax occupe la tête du classement avec 3 points d'avance sur l'un de ses adversaires historiques, le PSV Eindhoven. Les amsterdamois se sont inclinés à deux reprises cette saison en Eredivisie: à domicile contre Twente (1 2) le 5 décembre et à Groningen (1 0) le 4 octobre.