Ligue Europa: Lille rêve d'un exploit à San Siro face au Milan AC

2ème de Ligue 1, le LOSC dispute une rencontre qui aura valeur de test ce jeudi soir face au mythique Milan AC en pleine résurrection. Les Rossoneri mènent la Série A après 6 journées. Toujours invaincus et encore jamais menés dans une rencontre de championnat les milanais comptent deux points d'avance sur Sussuolo et 4 sur le duo Juventus de Turin - Atalanta Bergame. Les nordistes devront faire preuve de beaucoup plus de caractère et d'imagination, que dimanche face à Lyon, pour exister face au Milan AC de Kjaer, Kessié et Leao.

Avec ou sans Fonte ?

Pour ce match en haute altitude, Christophe Galtier espère pouvoir aligner sa paire de défenseurs centraux qui brille depuis le début de la saison. José Fonte, touché à l'oeil dimanche soir et contraint de sortir avant la pause a rassuré Christophe Galtier: "José s'est entraîné normalement ce mercredi, il est opérationnel". L'entraîneur lillois tranchera donc dans la journée, avec en tête, la possibilité d'aligner Soumaoro à la place du portugais.

Le danger Ibrahimovic

Le LOSC devra se méfier d'une équipe qui a radicalement changé de visage depuis le retour à Milan au club en janvier dernier du grand Zlatan Ibrahimovic. Pourtant touché par la Covid 19, l'ancien parisien brille depuis le début de la saison à la pointe de l'attaque. "Ibra" a déjà marqué à 8 reprises en 7 matches disputés. Le suédois sait aussi que le LOSC lui réussit bien: en 6 confrontations, il n'a jamais perdu face au Dogues, s'imposant à 5 reprises.