Ligue Europa : Lyon-Besiktas, un quart de finale "chaud bouillant"

Lyon reçoit le Besiktas ce jeudi en quart de finale de la Ligue Europa (21h05). Un match classé à très hauts risques qui s'annonce "chaud" sur la pelouse et dans les tribunes avant le retour en Turquie la semaine prochaine.

Chaud, bouillant, tendu... Le quart de finale entre Lyon et le Besiktas promet au Parc OL ce jeudi (21h05). Les coéquipiers d'Alexandre Lacazette ont beau avoir évité l'épouvantail Manchester United lors du tirage au sort, le club turc reste un adversaire piégeux après avoir éliminé l'AS Rome au tour précédent. Surtout avec la perspective de faire la différence dans un match crucial dans son antre hostile jeudi prochain.

Match à très hauts risques

L'Olympiakos peut en témoigner. Accroché 1-1 sur sa pelouse lors du 8e de finale aller, le club grec s'est fait concasser 4-1 au retour par le champion de Turquie en titre, chauffé à blanc par son public.

"On connaît bien le football turc. Je connais Galatasaray, Fenerbahçe, des ambiances toujours intéressantes et en plus c'est une très très bonne équipe", avait réagi Bernard Lacombe, conseiller du président lyonnais, lors du tirage.

Bernard Lacombe en direct sur beIN SPORTS : "Le Besiktas, un adversaire difficile" pic.twitter.com/ftLet4JPcD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 17, 2017

Les pouvoirs publics ont classé ce match à très hauts risques (niveau 4) en raison de la présence de 15.000 à 20.000 supporters stambouliotes au Parc OL. En clair, cela signifie qu'un risque certain à l'ordre public est redouté par les autorités judiciaires. quelques jours avant un référundum en Turquie.

En plus de l'interdiction des banderoles à caractère politique par le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le club va effectuer "des pré-contrôles de billets", refuser tout "sac ou bagage sans le stade" et "appliquer le principe de tolérance zéro".

@OL l'enjeu du match d mardi/ Besiktas dépasse toutes ls deceptions y compris celle d'1 match sans réel enjeu:j'ai confiance dans notre OL💪👏 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) April 9, 2017

Gonalons suspendu

Les Lyonnais, qui joueront la première manche sans leur capitaine Maxime Gonalons suspendu, pourront toutefois profiter de l'absence de la principale arme offensive des Stambouliotes Vincent Aboubakar, qui a été exclu contre l'Olympiakos, pour prendre de l'avance.

Frissons garantis en cas de contre-performance à l'aller lorsqu'il s'agira de se déplacer dans l'incandescente Vodafone Arena jeudi prochain.