Ligue Europa : Lyon - Villarreal, Marseille - Braga et Nice - Lokomotiv Moscou en 16e de finale

Les trois clubs français présents en 16e de finale ont connu leur adversaire après le tirage au sort ce lundi : Lyon défiera Villarreal, Marseille affrontera Braga et Nice sera opposé au Lokomotiv Moscou les 15 et 22 février prochains.

Les affiches des 16e de finales sont tombées. Les trois clubs français engagés en 16e de finale d'Europa League ont hérité lundi de tirages au sort équilibrés, avec Lyon-Villarreal, Marseille contre les Portugais de Braga et Nice-Lokomotiv Moscou.

Les représentants de la Ligue 1, qui disputeront leur match retour à l'extérieur après avoir terminé 2e de leurs poules, ont évité des épouvantails comme l'AC Milan et Arsenal, qui ont eux hérité d'adversaires peu huppés (respectivement les Bulgares de Ludogorets et les Suédois d'Östersund).

Lyon, demi-finaliste de l'épreuve la saison dernière, connaît l'adversaire sans doute le plus relevé parmi les clubs français: le "Sous-Marin jaune" est actuellement 6e du Championnat d'Espagne, et dispose d'un secteur offensif où évoluent le Congolais et ex-Sochalien Cédric Bakambu (9 buts en Liga) et le Colombien Carlos Bacca, qui a déjà remporté la compétition à deux reprises (2014, 2015) avec Séville.

Nice se frottera de son côté au Lokomotiv Moscou, où a été prêté le Lillois Eder, auteur de l'unique but en finale de l'Euro-2016 remportée par le Portugal face à la France (1-0 a.p.), et où joue également le Péruvien Jefferson Farfan, futur adversaire des Bleus au Mondial-2018.

L'OM pour sa part rencontrera le Sporting Braga, actuel 4e du Championnat du Portugal derrière les trois grands clubs traditionnels (Porto, Sporting et Benfica). Braga a fini en tête d'un groupe homogène comprenant Ludogorets, Istanbul Basaksehir et Hoffenheim. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en C3, lors de la saison 2015-2016, et chacune s'était imposée à domicile.

à lire L'OM retrouve les Portugais de Braga

Parmi les autres affiches, il y aura un choc entre reversés de Ligue des champions, opposant Naples et Leipzig, ou encore Dortmund-Atalanta Bergame. L'Atletico Madrid d'Antoine Griezmann affrontera le FC Copenhague.

Les matches aller se joueront le jeudi 15 février et les retours le jeudi 22 février.

Les affiches des 16e de finale