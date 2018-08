Les trois clubs de Ligue 1 engagés en Ligue Europa connaissent désormais leurs adversaires de la phase de poules après le tirage au sort de ce vendredi. Marseille est dans le groupe de la Lazio Rome, Bordeaux avec le Zénith St-Pétersbourg et Rennes avec le Dynamo Kiev.

Le tirage au sort de la Ligue Europa a eu lieu ce vendredi 31 août en début d'après midi. Marseille, finaliste malheureux l'année dernière face à l'Atlético Madrid (défaite 3-0) affrontera la Lazio Rome dans le groupe H. Bordeaux, globalement plus chanceux au tirage, affrontera le Zénith St-Pétersbourg dans le groupe C et Rennes le Dynamo Kiev dans le groupe K.

Les groupes de la Ligue Europa

Groupe A

Bayern Leverkusen, Ludogorets, FC Zurich, Larnaca

Groupe B

Salzbourg, Celtic Glasgow, RB Leipzig, Rosenborg

Groupe C

Zénith St-Pétersbourg, Copenhague, Bordeaux, Slavia Prague

Groupe D

Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava

Groupe E

Arsenal, Sporting CP, Qarabağ, Vorskla

Groupe F

Olympiacos, Milan, Betis, Dudelange

Groupe G

Villarreal, Rapid Vienne, Spartak Moscou, Rangers

Groupe H

Lazio, Olympique de Marseille, Francfort, Apollon Limassol

Groupe I

Beşiktaş, Genk, Malmö, Sarpsborg

Groupe J

Seville, Krasnodar, Standard Liège, Akhisar

Groupe K

Dynamo Kyiev, Astana, Stade Rennais, Jablonec

Groupe L

Chelsea, PAOK, BATE, Vidi