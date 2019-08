DIRECT - Ligue Europa : match retour pour Strasbourg face à Francfort : suivez la rencontre en direct 1-0

Le Racing Club de Strasbourg a battu 1 but à 0 l'Eintracht Francfort jeudi dernier en match barrage - aller de la Ligue Europa. Ce soir ils jouent le match retour et sont remontés à bloc! 1-0

Strasbourg, France

La Ligue Europa sourit aux Strasbourgeois. Les footballeurs du Racing ont battu l'Eintracht Francfort 1 but à 0 en match de barrage aller jeudi dernier. Ils ont parcouru la moitié du chemin qui les sépare de la phase de poule de la compétition européenne. Pour le match de ce jeudi, près de 50 000 allemands et quand même 2 600 Alsaciens ont fait le déplacement. L'ambiance s'annonce incroyable.

Suivez votre match en direct et en intégralité avec les commentaires de Luc Dreosto. Rdv pour votre avant-match dès 20h, coup d'envoi dès sur France Bleu Alsace.

La rencontre qui commence sous possession de Francfort. Les allemands restent haut sur la pelouse pour empêcher les strasbourgeois de relancer le ballon. Heureusement après avoir été malmené durant les premières minutes, les Alsaciens commencent à conserver le ballon et se livrent moins lorsque les Aigles s'approchent. On sent quand même qu'il y a de l'espace dans le dos des défenseurs. Et malheureusement c'est un but contre son camp de Mitrovic qui remet les deux équipes à égalité.

Les grands moments de la rencontre

- 29e minute : Carton jaune pour Thomasson après un tacle trop engagé sur Kamada 1-0

- 26e minute : Ouverture du score par une mauvaise action de Mitrovic qui marque contre son camp. 1-0

- Coup d'envoi à 20h30