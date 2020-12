Ligue Europa : Objectif première place pour le LOSC en déplacement à Glasgow

Il existera donc bien un enjeu ce soir sur la pelouse du Celtic Park: celui de rester en tête de la poule afin d'être protégé lundi lors du tirage au sort des 16ème de finale. En terminant premier de ce groupe H, LOSC aura la certitude d'affronter un 2ème de poule ou un des 4 moins bons "reversés" de la Ligue des champions. Avant les rencontres de la dernière journée Lille compte 11 points et le Milan AC 10 points.

On n'alignera pas une équipe de coiffeurs

Des éléments bien ancrés dans l'esprit de l'entraîneur lillois, Christophe Galtier : "J’espère que nous seront bien réveillés car il est important de terminer premier. J'ai aussi en tête que les victoires appellent les victoires. Quelque soit l’équipe qui va démarrer, il faut entretenir la dynamique de groupe. On ne jouera pas avec une équipe de coiffeurs."

Lille peut terminer premier même en perdant à Glasgow.

Le LOSC se retrouve, avant de défier le Celtic dans une position favorable. Plusieurs scénarios peuvent lui permettre de conserver sa première place :

Lille gagne : il est assuré de terminer 1er de la poule. Lille fait match nul et le Milan ne gagne pas : Lille 12 pts, Milan 11 pts ou 10 pts. Lille perd et le Milan ne gagne pas : Lille 11 pts, Milan 11 pts ou 10 pts. En cas d'égalité, le LOSC devance Milan grâce aux résultats de la confrontation directe (Milan-Lille 0 3, Lille-Milan 1 1).

Mais les italiens peuvent encore terminer en tête selon plusieurs cas de figure:

Lille fait match nul et le Milan gagne : Milan 13 pts, Lille 12 pts. Lille perd et le Milan gagne: Milan 13 pts, Lille 11 pts.

Eviter Manchester United , la Roma et Arsenal.

Lundi, lors du tirage au sort, plusieurs équipes seront protégées par le statut de tête de série. Cette protection sera offerte aux 12 premiers de chaque groupe de la Ligue Europa et aux 4 "meilleures" équipes éliminées de la Ligue des champions mais "reversées" en Ligue Europa : Manchester United, le Club Bruges, le Shakthar Donetsk et l'Ajax Amsterdam. En Ligue Europa, plusieurs équipes sont pour l'instant assurées de terminer en tête de leur groupe: La Roma, Arsenal, Hoffenheim, Le Dynamo Zabreg et Villareal.