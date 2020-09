Ligue Europa : pourquoi France Bleu Champagne-Ardenne ne diffuse pas le match Fehérvár-Reims ce soir ?

C'est une affiche européenne que nous aurions adoré vivre avec vous. Le Stade de Reims se déplace en Hongrie dans le cadre du 3ème tour de qualification de la Ligue Europa. Une sortie sur la pelouse MOL Fehérvár Football Club avec à la clé, une place pour les barrages en vue des phases de poule. Malheureusement, France Bleu Champagne-Ardenne n'a pas eu l'autorisation d'entrer sur le sol hongrois et ne peut diffuser le match.

Politique sanitaire très stricte

Le tirage au sort potentiel est connu depuis le 1er septembre, le Stade de Reims devait soit se rendre à Malte, soit en Hongrie pour ce 3ème tour. C'est Fehérvár qui s'est imposé et "tout de suite on a compris que ça allait être très compliqué", reconnaît Alexandre Audabram, journaliste sportif à France Bleu Champagne-Ardenne. La Hongrie a décidé de totalement fermer ses frontières aux étrangers, pour lutter contre la circulation du Covid-19. "Les dérogations sont très compliquées à obtenir. On a fourni un test négatif et une lettre d'invitation du club de Fehérvár, mais les forces de police hongroises sont restées sur les restrictions de base à savoir nous imposer une quatorzaine si nous pénétrions sur le territoire", explique notre commentateur.

Première annulation depuis 14 ans !

"La mort dans l'âme", Alexandre Audabram et l'ensemble de l'équipe de France Bleu Champagne-Ardenne ont renoncé à couvrir ce match en début de semaine. La dernière fois que nous n'avions pas couvert un match officiel du Stade de Reims remonte au 22 juillet 2006, l'équipe recevait le Stade Brestois.