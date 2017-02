Ligue Europa : revivez la semaine des Verts et de leurs supporters face à Manchester United !

C'est une semaine historique qui vient de se terminer pour l'ASSE : un duel avec Manchester United qui a tourné en faveur des Red Devils mais qui restera dans les annales du club et dans les mémoires des supporters.

La semaine des Verts face aux Red Devils résumée en 5 minutes

L'histoire débute la veille du match avec les premiers pas des Verts à Manchester, la conférence de presse à Old Trafford, l'espoir et l'ambition de Christophe Galtier.

Quelques minutes plus tôt, c'est José Mourinho qui sortait la première réplique marquante, interrogé sur le la victoire de la veille du PSG face à Barcelone

Mourinho avait regardé ASSE-Lorient !

Comme un air de Glasgow 1976

Alors une nuit de sommeil pour porter conseil et nourrir les rêves des supporters stéphanois avant de pénétrer dans le théatre du déplacement de leur vie. Et jeudi matin, comme un air de Glasgow 76, avec ces avions au départ de Bouthéon direction l'Angleterre et ca bouchonne un peu !

Des centaines de supporters au départ de Bouthéon © Radio France - Yves Renaud

Finalement tout le monde pourra partir pour envahir les rues de la cité du Nord de l'Angleterre, si ce n'est un groupe de 80 supporters bloqués à Düsseldorf pour avoir trop vigoureusement chanté leur plaisir de vivre ce moment qui s’annonçait unique.

Pendant ce temps là les supporters avancent, 2 heures de marche depuis le centre ville pour une fan-walk sensationnelle !

Et enfin, Old Trafford !

L'arrivée des supporters devant le stade de Manchester United © Radio France - Yves Renaud

Quelques minutes plus tard ils sont 3000 stéphanois, dans un parcage incandescent, "so French", l'ASSE marque son territoire mais Zlatan et l'arbitre gâchent la fête sportive et les chances de qualification

Les supporters des Verts qui applaudissent les joueurs de l'ASSE... Et vice versa ! #ASSE #MUFCASSE pic.twitter.com/lnOSQzX8zt — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) February 16, 2017

Le match retour, avant tout celui des supporters

Le match retour c'est celui d'un espoir fou, celui de marquer au moins trois buts aux Red Devils

"Impossible de ne pas aligner la meilleure équipe possible demain, impossible" Galtier avant #ASSEMUFC pic.twitter.com/XCWgPJb7qu — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) February 21, 2017

C'est celui d'un duel entre deux entraineurs qui se sont respectés pendant une semaine

C'est celui du retour de la menace fantôme, Zlatan, le bourreau habituel des Verts. C'est celui d'une entame de match catastrophique et d'un but trop rapide de United.

Alors ce match est devenu ce qu'il a finalement toujours été, celui des supporters, les milliers qui se sont massés devant la billetterie parfois au milieu de la nuit pour décrocher leur sésame, la poignée de chanceux auditeurs de France Bleu qui chaque jour ont gagné leur place pour ce rendez-vous historique.

Forcément déçu pour les Stéphanois qui n'ont pas démérité. Mais quelle ambiance ! #ASSEMUFC #EuropaLeague pic.twitter.com/wzX4XhdNfr — Patrick Kanner (@PatrickKanner) February 22, 2017

Les Anglais eux sont 1500 officiellement à Saint-Étienne mais en fait davantage encore, ils sont des centaines dans les bars, notamment place Jean Jaurès

C'est l'heure de réviser les chants pour les supporters de Manchester United place Jaurès à Saint-Etienne #ASSEMU pic.twitter.com/b08rOYEd3v — FBleu StÉtienneLoire (@bleustetienne) February 22, 2017

Autour du stade, c'est l'avant-match le plus important de la saison. Le bar des Associés supporters est plein à craquer.

Dans le Chaudron les portes ouvrent 2h15 avant le coup d'envoi. C'est une belle fin d'après-midi de février, il fait bon à Geoffroy Guichard et bientôt très chaud grâce aux tifos des supporters. Ils sont 41 492, amassés dans le théâtre du rêve inachevé, il n'avaient jamais été autant dans ce Chaudron nouvelle version, jamais autant pour une rencontre européenne. Ce sont les amoureux de l'ASSE, les passionnés de génération en génération qui ont fait de cette semaine, un moment d'histoire et de fierté du maillot vert.