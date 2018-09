Battu sans avoir combattu ce jeudi sur la pelouse du Slavia, Bordeaux a raté son entrée en Ligue Europa et l'occasion de repartir sur une nouvelle dynamique. Il retrouvera ses soucis domestiques dimanche à Guingamp dans le match des mal classés de la Ligue 1.

Pour leurs retrouvailles avec l'Europe, les Girondins ont franchement déçu. Face à un Slavia Prague en confiance mais loin d'être inabordable, les hommes de Ricardo, qui n'ont cadré qu'une frappe en 90 minutes, n'ont jamais réussi à peser sur les débats. La réception de Copenhague, tenu en échec (1-1) par le Zenith Saint Petersbourg, le 4 octobre sera déjà capitale dans l'optique d'une éventuelle qualification.

Le film du match

Avec Pablo, Sabaly et Tchouameni dans le onze de départ, Bordeaux semble décidé à attendre son adversaire. C'est même lui qui se crée la première occasion sur une tête de Koundé suite à un corner de Plasil. Mais à force de laisser le ballon à l'adversaire, les Girondins reculent. Husbauer croise trop sa frappe (18ème), le retourné de Traoré passe au dessus (20ème).

20min un peu dans le dur là ... #SLAFCGB — Chris 🇫🇷⭐⭐🇫🇷 (@chrisvince25) September 20, 2018

Ce même Traoré qui trouve Costil à la parade (34ème). La punition arrive une minute plus tard. Un missile de Zmhral permet au Slavia de prendre logiquement l'avantage (1-0, 35ème). Après la pause, Bordeaux réagit pendant dix minutes avant de retomber dans ses travers. Et sans un Costil décisif face à Soucek (73ème) puis Zmrhal (80ème), l'addition tchèque aurait pu être beaucoup plus lourde.

Un milieu bancal

C'est un problème récurrent depuis le début de saison. Le trio aligné ne pèse pas assez sur les événements. Jeudi, avec un Plasil qui enchaîne les titularisations, un Tchouameni forcément un peu tendre à ce niveau et un Sankharé positionné trop haut, le milieu girondin a souffert la comparaison. Au delà des qualités individuelles des uns et des autres, se pose la question de la complémentarité. La saison passée, la vista de Malcom masquait l'absence d'un véritable meneur de jeu. Le match de Prague a confirmé que les Girondins manquaient d'un véritable leader technique dans l'entre-jeu.

Je pense qu'on a le pire milieu d'Europe ! Aucune transition vers l'attaque, 0 agressivité, 0 pressing, 0 conservation et 0 technique. A eux 3 ils ont dû toucher 20 ballons en 1 mi temps. C'est dramatique, j'ai de la peine pour Pablo qui attend l'appel pour relancer. #SLAFCGB — Fx T (@Ti_Fx) September 20, 2018

Un mental pas au niveau

Bordeaux avait annoncé vouloir jouer la Ligue Europa "à fond" après son marathon des qualifications. Un discours sans lendemain. Sur la pelouse de l'Eden Arena, les joueurs d'Eric Bedouet ont été plus spectateurs qu'acteurs. Dans une compétition où ils n'avaient pourtant rien à perdre, ils n'ont jamais su élever leur niveau d'engagement.

Battus dans les duels, battus sur les seconds ballons, inefficaces dans le pressing, trop faibles dans l'intensité et terriblement maladroits techniquement, les Bordelais, à l'exception de Pablo, ont subi, avant de craquer. Même après l'ouverture du score, il n'y a pas eu de réaction. Manque d'envie, de révolte. Comme si cette équipe, qui avait l'occasion d'oublier le temps d'un match ses soucis du championnat, n'avait jamais saisi l'exigence de ce genre de compétition. La coupe d'Europe réclame un minimum syndical en matière d'agressivité et de don de soi. En République Tchèque, on ne l'a jamais senti.