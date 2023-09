Ligue Europa. Stade Rennais - Maccabi Haïfa : Bruno Genesio passe un message au public rennais

Près de 26 000 supporters sont attendus ce jeudi au Roazhon Park, pour l'entrée en lice du Stade Rennais en Ligue Europa, face au Maccabi Haïfa. Interrogé sur l'ambiance depuis le début de saison à domicile, et notamment sur les siffles adressés à Enzo Le Fée lors de sa sortie face à Lille, Bruno Genesio a appelé le public rennais à soutenir ses joueurs pour ce premier match européen de la saison.

"On a besoin de notre public, qui nous a beaucoup aidé les saisons précédentes, a précisé Bruno Genesio. Je comprends que les premiers matchs à domicile que l'on a faits ne sont pas ce qu'on attendait, en terme de qualité de jeu et de spectacle. Mais je trouve les réactions un peu dures, notamment quand ce sont des réactions ciblées sur certains joueurs. C'est ce qui me gêne. Après, ils ont le droit de manifester leur mécontentement. (...) Le message que je peux leur faire passer, c'est qu'on se donne, on donne beaucoup à l'entraînement, on donne aussi en match. Je n'ai aucun tricheur dans l'équipe, on donne tout. Parfois avec beaucoup de réussite, parfois avec moins de réussite. On attend d'eux, comme ils l'ont d'ailleurs été la plupart du temps, qu'ils soient derrière nous avec une grosse ambiance parce que ça nous aide beaucoup, il faut qu'ils le sachent. Je pense qu'ils le savent, on a besoin d'eux, et eux aussi ont besoin de nous. C'est très important d'avoir ce que j'ai toujours senti ici : le soutien du public, et même plus que le soutien !"

On saura si le message a été entendu ce jeudi soir, où près d'un millier de supporters du Maccabi Haïfa, réputés pour donner de la voix, tenteront de couvrir les chants rennais du Roazhon Park.