Ligue Europa: Strasbourg élimine Plovdid et défie Francfort en barrages !

Strasbourg, France

Comme au match aller, les Strasbourgeois ont très vite ouvert le score par le remuant Kévin Zohi parfaitement servi par Dimitri Liénard (7ème minute). Ils ont ensuite géré tranquillement leur avance face à des Bulgares inoffensifs. Ils s'étaient déjà imposés sur le même score 1 - 0 à l'aller en Bulgarie. Le Racing a donc rempli son contrat, il a assumé son rôle de favori en éliminant le Maccabi Haïfa, puis Plovdid.

Pas de percussion, mais de la maîtrise

"On n'a pas fait un grand match, mais on a fait l'essentiel en marquant rapidement puis on a verrouillé le match, analyse l'entraîneur Thierry Laurey. On n'a pas eu toute la percussion qu'on voulait, mais on a eu la maîtrise. On sait que Francfort c'est une grosse machine, avec un budget énorme, un stade merveilleux, une armée de supporters qui est fantastique aussi. On compte bien jouer notre chance. On n'en a pas fait une obligation d'atteindre les poules de l'Europa Ligue, mais maintenant qu'on est devant la porte, on a envie qu'elle s'ouvre."

Pour justement s'ouvrir grand les portes de l'Europe, le Racing devra hausser son niveau de jeu. Son adversaire en barrages, l'Eintracht Francfort, est d'un autre calibre. Les Allemands ont été demi-finalistes de la compétition la saison passée, éliminés seulement aux tirs aux buts par le futur vainqueur Chelsea. Le match aller est programmé jeudi prochain à la Meinau, pour une soirée européenne qui s'annonce palpitante.

Francfort un écueil important

"J'espère que la Meinau sera transcendée jeudi pour nous booster contre Francfort, sourit le milieu de terrain strasbourgeois Dimitri Liénard, heureux comme un gamin de poursuivre l'aventure européenne. J'espère prendre une petite option sur le match aller, car là-bas chez les Allemands, il y a 50.000 fous furieux. Ça va être très compliqué, c'est une grosse marche à franchir, mais tout est possible avec Strasbourg".

S'il réalise l'exploit d'éliminer Francfort, le Racing se qualifierait pour la phase de poules de la Ligue Europa pour la première fois depuis 13 ans.

Avant de recevoir Francfort, le Racing disputera dimanche la deuxième journée de Ligue 1 à Reims (à 17 heures).