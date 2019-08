Ligue Europa : Strasbourg sort le Maccabi Haïfa et se qualifie pour le troisième tour préliminaire

Dans la douleur. Le Racing Club de Strasbourg s’est qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue Europa ce jeudi soir en sortant le Maccabi Haïfa, mais les joueurs alsaciens ont eu bien du mal à se défaire de l’équipe israélienne, au stade Sammy Ofer, devant 23.000 supporters du MHFC et environ 150 Alsaciens.

Score final : 1-2 pour Haïfa. Les Strasbourgeois ont bénéficié de leur avantage acquis au match aller : ils avaient battu Haïfa 3 buts à 1.

Le début de la première mi-temps se déroule à l’avantage du Racing qui ouvre le score par Ludovic Ajorque à la 17e minute. Puis les footballeurs strasbourgeois subissent la pression des Israéliens qui égalisent à la 25e minute par Shua et prennent l’avantage à la 40e avec Rukavytsya. Deux buts sur deux ballons longs en profondeur que les joueurs du RCSA auraient pu et dû éviter. Les équipes partent à la pause sur le score de 2 buts à 1.

Au retour, changement dans les cages du Racing : Matz Sels qui semblait touché en fin de première mi-temps, cède sa place à Bingourou Kamara. Plus à l’aise malgré la pression du Maccabi Haïfa, Strasbourg rate une triple occasion par Ajorque, Fofana et Thomasson, à la 62e minute. Le gardien israélien Guy Haimov parvient à chaque fois à repousser les assauts des joueurs alsaciens.

Une fin de match interminable

A la 82e minute, le Racing repousse in extremis le ballon du MHFC sur corner, alors que quelques minutes auparavant, les Strasbourgeois n’avaient pas obtenu un corner manifestement justifié. La fin du match semble interminable tant les Strasbourgeois doivent lutter pour éviter de prendre un nouveau but, sans parvenir à marquer. Finalement, ils serrent les dents et tiennent le coup.

Quelque 150 supporters strasbourgeois avaient pu faire le déplacement à Haïfa. © AFP - Jack Guez

Strasbourg connaîtra son adversaire pour le 3e tour plus tard dans la soirée, à la fin de la rencontre entre les Slovaques de Trnava et les Bulgares du Lokomotiv Plovdiv. Le match aller aura lieu le 8 août à l'extérieur, le retour le 15 août à la Meinau. Entre temps, le Racing aura entamé la saison de Ligue 1, à la maison, face aux promus du FC Metz.

