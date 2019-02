Ligue Europa : suivez en direct le 16e de finale entre le Stade Rennais et le Bétis Séville

Le Stade Rennais accueille le Bétis Séville ce jeudi soir au Roazhon Park. Ce 16e de finale aller de la Ligue Europa est à vivre en direct et en intégralité dès 18h30 sur France Bleu Armorique.

Rennes, France

Les supporters et les joueurs trépignent d'impatience ! Le Stade Rennais participe ce jeudi soir à son premier 16e de finale de la Ligue Europa. Et les Rouge et Noir auront fort à faire : ils accueillent le Bétis Séville à 18h55. Un vrai test pour les Bretons. Le club espagnol, qui évolue en Liga, est un adversaire dangereux, qui a fait tomber le FC Barcelone ou encore l'Atletico Madrid récemment.

J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en forme. Aujourd'hui est un grand jour ! pic.twitter.com/nAFtFH7bza — Erminig (@ErminigOfficiel) February 14, 2019

En tout cas, Rennes pourra compter sur son public, le Roazhon Park fait le plein ce jeudi soir ! Mais les supporters du Bétis Séville ont aussi fait le déplacement et donnent déjà de la voix dans les rues bretonnes !

Les supporters du Betis Séville sont déjà bouillants !#SRFCRealBetispic.twitter.com/QCxAgzXjCc — FB Armorique (@bleuarmorique) February 14, 2019

Si vous n'avez pas votre billet, le match est à suivre en direct dès 18h30 sur France Bleu Armorique avec aux manettes, Sarah Mansoura et Alexandre Frémont.