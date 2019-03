Ligue Europa : surtout pas de Breizhexit pour le Stade Rennais

Le Stade Rennais joue son avenir en Ligue Europa ce jeudi soir à Londres face à Arsenal. Match retour des 8es de finale de la compétition. Les Rouge et Noir se sont imposés 3-1 à l'aller en Bretagne et doivent réitérer l'exploit pour s'offrir un billet en quart de finale de la compétition.

Rennes, France

Deuxième round pour le Stade Rennais ce jeudi soir qui peut continuer à rêver. Après avoir éliminé le Bétis Séville en 16es de finale de Ligue Europa, les Rennais ont frappé un grand coup jeudi dernier en s'imposant face à l'ogre Arsenal pour l'aller des 8es de finale. Une victoire 3 buts à 1 pour les joueurs de Julien Stéphan qui leur permet de rêver encore un peu.

Plusieurs scénarii possible

"On va y aller conquérant", estime le coach des Rennais en conférence de presse d'avant-match. "Il faut de toute façon marquer un but ou deux pour se rassurer". Se rassurer, c'est ce qu'il faudra faire très tôt dans le match pour le Stade Rennais s'il veut se qualifier pour la première fois de son histoire en quart de finale de Coupe d'Europe. Parce que ce qui est-sûr, c'est qu'ils ne partent pas favori dans ce match, même avec deux buts d'écart en leur faveur. D'ailleurs, plusieurs scénarii sont possibles pour une possible qualification rennaise. En cas de match nul, les Rouge et Noir passent. En cas de victoire aussi, mais en cas de défaite 2-0 et plus, ils sont éliminés.

"Tout reste à faire", pour Benjamin André le capitaine des Rennais, que nous avons rencontré juste avant son départ. "Il reste encore beaucoup d'échéances avant de marquer l'histoire, beaucoup de choses à faire derrière le match de jeudi si nous le gagnons", Marquer l'histoire n'est donc pas pour tout de suite selon le milieu de terrain du Stade Rennais mais tout est possible.

Les Gunners de leur côté pourront compter sur le retour de l'ancien lyonnais Alexandre Lacazette pour ce match crucial. Pourtant suspendu par l'UEFA, l'attaquant d'Arsenal pourra bien disputer le retour.

Match à suivre en direct sur l'antenne de France Bleu Armorique dès 20 h 30, coup d'envoi à 21 h, heure française.