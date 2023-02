Ligue Europa : "Un match de haut niveau", les joueurs du FC Nantes satisfaits de leur nul face à la Juventus

Et si le FC Nantes se qualifiait pour les 8es de finale de la Ligue Europa ? Après leur match nul 1-1 ce jeudi soir sur la pelouse de la Juventus de Turin en barrage aller, les hommes d'Antoine Kombouaré peuvent rêver d'un exploit la semaine prochaine à la Beaujoire lors du match retour. Si les joueurs sont satisfaits de leur prestation du jour, ils préfèrent garder les pieds sur terre.

"Une belle soirée pour nous", Nicolas Pallois

Pour son grand retour après un mois d'absence, le défenseur Nicolas Pallois est fier de la prestation de son équipe : "On a fait une bonne mi-temps on va dire, on peut être content de nous ce soir. Ils ont quand même deux barres et un poteau, mais je pense qu'on a bien joué ensemble, on a fait les efforts, on a couru les uns pour les autres. On l'a vu à la fin du match, tout le monde est fatigué. On sait qu'en face, c'est solide, mais voilà, on a joué notre jeu, on n'a pas fait que défendre. C'est une belle soirée pour nous."

"Je pense que la semaine prochaine, à la Beaujoire, ça va être le feu. Les supporters ne pourront pas dire qu'on n'a pas joué la Coupe d'Europe à fond. Ça fait un moment qu'ils attendaient ça. Nous sur le terrain, on va faire le boulot et on va passer, j'espère, une bonne soirée tous ensemble."

"Un match extraordinaire", Alban Lafont

Très sollicité, le gardien des Canaris Alban Lafont a vécu une soirée agitée, avec un but concédé dès la 13e minute de jeu. Mais la chance lui a souri, avec deux tirs repoussés par les poteaux et la barre : "C'est de la réussite, je pense que j'en ai pas mal depuis le début de cette année. Quand j'ai vu que ça avait tapé la barre et le poteau, je me suis dit que je n'allais plus prendre de but, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est super pour moi et j'espère que ça va continuer."

"C'est assez fou, c'était un match extraordinaire dans cette enceinte, il n'y a rien de plus beau, un match de très très haut niveau. On sort épuisé parce qu'on a tout donné. On a gardé nos chances pour se qualifier, tout reste encore à faire donc il faut garder ses émotions à l'intérieur. Il ne va pas falloir s'enflammer et louper ce match. Il faut bien garder les pieds sur terre parce que ça va être très très dur à la Beaujoire. La Juve, comme on l'a vu ce soir, est une équipe extraordinaire. Il va falloir rester concentré, se focaliser sur l'essentiel."

"Un vrai match de Coupe d'Europe", Samuel Moutoussamy

Le milieu de terrain du FC Nantes, Samuel Moutoussamy, est très satisfait de la performance de son équipe ce jeudi soir : "Il n'y a pas eu d'euphorie, on était très concentrés. On a fait ce qu'on voulait : garder toutes nos chances pour la qualification au match retour chez nous, à nous de créer l'exploit ! Évidemment, on a concédé de grosses occasions, mais on a aussi eu des contres, c'était un match très animé, un vrai match de coupe d'Europe ! Di Maria a été très fort tout le match, ça a été un danger public pour nous, il a été énorme. Après, les 15 premières minutes, on a eu un peu de mal à ressortir les ballons, mais dès qu'on a réussi, on a commencé à reprendre confiance et à poser notre jeu. Il y a une base de travail vraiment pas mal pour la suite."

"J'ai vu une grosse différence avec la Ligue 1 dans l'intensité, mais on a su élever notre niveau dans tous les domaines, ça a été très formateur pour nous. On a un groupe de qualité, on est des compétiteurs, on est capables de faire des exploits, maintenant à nous de continuer à progresser. On sait que l'histoire du FC Nantes est déjà bien chargée, mais on va essayer d'écrire une ligne de plus !"