Ligue Europa - Valbuena : "Le FC Nantes, c'est une histoire, un public magnifique et une ferveur"

A 37 ans, "Petit Vélo" comme il était surnommé sur la Canebière, va disputer, ce jeudi soir face au FC Nantes lors du premier match de la phase de groupes de la Ligue Europa, son 128e match européen. "C'est pas mal, hein", sourit Mathieu Valbuena. Cinq ans après s'être expatrié en Turquie et trois après avoir posé ses valises en Grèce, le milieu de terrain s'apprête à revenir à la Beaujoire, un stade dans lequel il n'a pas perdu mais qui ne l'a pas laissé indifférent. Entretien avec un joueur heureux et qui veut profiter au maximum de ses dernières années sur les pelouses grecques. Et européenne, évidemment.

"L'objectif est bien sûr de terminer premier de ce groupe"

Comment jugez-vous le niveau de la Ligue Europa, vous qui entamez votre 15e campagne européenne ?

Au début, la Ligue Europa a été un peu banalisée et au fur et à mesure, les clubs se sont mis à ne plus la banaliser, même en France, je crois. Jouer une Coupe d'Europe est quelque chose de fantastique même si on a tous envie de disputer la Ligue des Champions. Mais je trouve que, désormais, le niveau est très relevé avec de très bonnes équipes, encore plus depuis la création de Ligue Europa Conférence, la troisième coupe d'Europe.

On est le seul club grec à disputer une compétition européenne.

Est-ce une déception pour le club de ne pas disputer la Ligue des Champions, cette saison ?

Ça a été un grande déception d'être éliminé par le Maccabi Haïfa car on avait vraiment à coeur de disputer cette compétition après avoir déjà raté l'opportunité de se qualifier, la saison dernière. Il y a eu beaucoup de changements, cet été, après cette défaite avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Pedro Martins qui était là depuis quatre ans a été remplacé par Carlos Corberán. Avec lui, il y a d'autres principes de jeu. Il y a donc eu de gros changements et on se retrouve en Ligue Europa qui est, quand même, une très très belle compétition, très difficile. On est donc content, d'autant, qu'on est le seul club grec à disputer une compétition européenne.

Le milieu de terrain de l'Olympiakos Mathieu Valbuena débute, ce jeudi soir face au FC Nantes, la quinzième campagne européenne de sa carrière. © AFP - Muhammed Enes Yildirim

Comment jugez-vous la dynamique actuelle de l'Olympiakos, deuxième du championnat ?

Notre position est anecdotique étant donné que c'est la troisième journée mais il est vrai qu'il y a eu un gros changement. On a une équipe expérimentée mais aussi avec beaucoup de jeunes et il est vrai qu'on est en réglages avec un changement de système, des attentes différentes, une méthode qui change elle aussi. Carlos Corberán a travaillé sous la houlette de Marcelo Bielsa qui l'a formé, c'est un entraîneur jeune qui essaie d'imprimer sa patte sur l'équipe. Il y a donc un temps d'adaptation, d'autant qu'il y a eu beaucoup de recrues, mais bon quand on est à l'Olympiakos, la patience n'est pas une vertue. On a besoin de résultats assez rapidement et l'objectif est bien sûr de terminer premier de ce groupe. On a l'expérience de la compétition, on a les qualités aussi pour, maintenant il faudra le montrer sur le terrain.

J'ai 37 ans, mais ce n'est qu'un chiffre. Quand tu te sens bien et que tu prends du plaisir, je ne vois pas pourquoi arrêter.

Malgré les nombreux changements de l'été, vous êtes toujours là, à 37 ans. Comment vous sentez-vous ?

Je me sens bien dans mon corps, quand on fait appel à moi, je suis performant. J'ai une très bonne relation avec le président et je suis extrêmement bien dans ce club. Il me fait un peu penser à Marseille avec ce côté méditérannéen et cette ferveur. J'ai simplement trouvé chaussure à mon pied et certes j'ai 37 ans, mais ce n'est qu'un chiffre. Quand tu te sens bien et que tu prends du plaisir, je ne vois pas pourquoi arrêter. Aujourd'hui, j'ai aussi un rôle où j'accompagne les jeunes mais je prends. Si on fait un bilan depuis que je suis arrivé, il y a trois ans, ce sont trois titres de champions, une Coupe, de beaux parcours en Ligue Europa comme face au PSV Eidhoven ou Arsenal. Ce sont des moments que je vis et qui sont magnifiques.

L'Olympiakos de Mathieu Valbuena avait éliminé, en février 2020, Arsenal au bout du temps additionnel pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue Europa. © AFP - Adrian Dennis

Qu'est-ce qui fait que vous êtes si heureux en Grèce ?

C'est un tout en fait. La qualité de vie fantastique, le club auquel je me suis beaucoup attaché, l'amour que me donnent les supporters. Il n'y a pas de chose plus importantes pour moi. Ça me rappelle mes années marseillaises et c'est vrai que je me suis attaché à un pays que j'ai découvert et à ce club également. Il y a une ferveur incroyable, des joueurs avec qui j'ai de super relations. Croyez moi, si vraiment je ne me sentais pas heureux, j'arrêterais. Mais je me sens super bien et en plus on gagne des titres.

"C'est bien qu'un club comme Nantes retrouve les épopées européennes"

Pensiez-vous que vous alliez être aussi épanoui quand vous avez signé, en 2019 ?

A l'époque, j'étais à Fenerbahce et quand José Anigo [ancien entraîneur de Marseille, devenu directeur sportif, ndlr] m'avait proposé ce challenge, j'avais été un peu réticent sur le moment. Mais le fait que ça se passe super bien, qu'on ait gagné des titres, que je sois performant aussi, m'a aidé à me dire que j'ai vraiment trouvé chaussure à mon pied. A un âge comme le mien, le plus important est de prendre énormément de plaisir et je ne vois pas pourquoi j'arrêterais alors que je me sens très bien physiquement.

Vous vous apprêtez à revenir à Nantes. Quels souvenirs gardez-vous de la Beaujoire ?

Il y a un public magnifique, une ferveur également. Nantes c'est une histoire, un club magnifique. On connaît tous l'épopée de Nantes en Ligue de Champions, avec du beau jeu, le jeu à la nantaise. Personnellement, mon dernier souvenir n'en est pas forcément un bon pour Nantes. Mais pour moi oui. On avait gagné 6-0 avec Lyon et j'avais marqué. J'espère que ça sera encore le cas (rire).

En novembre 2016, l'Olympique Lyonnais de Mathieu Valbuena avait terrassé les Canaris de Léo Dubois 6-0, avec un but du milieu de terrain aujourd'hui à l'Olympiakos. © AFP - Jean-Sébastien Evrard

Quel regard portez-vous sur le jeu mis en place par Antoine Kombouaré ?

C'est un entraîneur que j'apprécie énormément. Je me rappelle que sur RMC on avait eu un débat sur Kombouaré et j'avais loué cet entraîneur parce que je l'ai toujours apprécié, même quand il était dans ses autres clubs. Je trouve qu'il fait du très très bon boulot à Nantes et même si le début de saison est compliqué, ça n'enlève rien au travail qu'il fait depuis deux ans. D'ailleurs, j'étais content qu'ils aient gagné la Coupe de France, même si j'étais un peu déçu pour Christophe Galtier que je connais bien aussi.

Avez-vous été surpris de voir Nantes se qualifier en Ligue Europa ?

Quand tu veux être européen, c'est compliqué parce qu'il ya de très bonnes équipes en France. En plus, il n'y a plus la Coupe de la Ligue. Il ne reste que la Coupe de France et pour la gagner, il faut réaliser un parcours qui n'est vraiment pas évident. Cela faisait 18 ans que Nantes n'avait pas été en Coupe d'Europe et je trouve que, pour un club qui a une histoire et une ferveur, c'est bien qu'il retrouve les épopées européennes.