Ligue Europa : violents incidents avant le match Lyon-Besiktas, la pelouse du parc OL envahie par des supporters

Le quart de finale aller de Ligue Europa entre Lyon et le Besiktas Istanbul a débuté avec 45 minutes de retard jeudi soir après l'envahissement de la pelouse par des supporters. De violents incidents avaient déjà éclaté aux abords du stade lyonnais entre supporters turcs et forces de l'ordre.

La pelouse du Parc OL a été envahie jeudi soir par des dizaines de supporters à un quart d'heure du coup d'envoi de Lyon-Besiktas, le quart de finale aller d'Europa League placé à hauts risques. La rencontre a été retardée. Le coup d'envoi était prévu à 21h05, il a finalement été donné à 21h50.

Un quart d'heure avant l'heure prévue de la rencontre, des spectateurs du Virage sud du stade lyonnais avaient pénétrés sur la pelouse, alors désertée par les joueurs, créant la confusion générale. Selon un journaliste de l'AFP sur place, les supporters voulaient se protéger de projectiles et de pétards lancés depuis le haut des tribunes.

Coup d'envoi retardé de 45 minutes

Le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a ensuite pris le micro du kop pour s'exprimer devant les supporters lyonnais, selon les images de la télévision.

Des projectiles et des pétards lancés depuis le haut des tribunes obligent des supporters à se réfugier sur la pelouse... #OLBES pic.twitter.com/xShgpC5HRR — Olympique Lyonnais (@OL) April 13, 2017

Incidents aux abords du stade avant le match

Place au football ⚽️ !! #OLBES, c'est parti !! — Olympique Lyonnais (@OL) April 13, 2017

Des violents incidents avaient déjà éclaté plus tôt aux abords du stade entre supporters turcs et forces de l'ordre, avait constaté un photographe de l'AFP, de même qu'entre fans turcs et lyonnais. Plusieurs mouvements de foule ont également eu lieu et les CRS ont chargé à plusieurs reprises.

La rencontre entre Lyon et Besiktas était considérée comme un match à hauts riques, à trois jours d'un réferendum en Turquie. 15.000 supporters turcs étaient attendus au Parc OL. Le match a été classé par les autorités au niveau de risque le plus élevé (4 sur 4).