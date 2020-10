Ligue Europa : vivez le match Bayer Leverkusen - OGC Nice sur France Bleu Azur

L'OGC Nice démarre ce jeudi soir sa campagne européenne sur la pelouse du Bayer Leverkusen (18h55) à l'occasion de la première journée de la Ligue Europa. Avec un groupe presqu'au complet, le Gym espère obtenir un résultat positif face au favori de ce groupe C.

Ambitieux au moment d'entamer cette phase de groupes de la Ligue Europa, les Aiglons démarrent par le gros morceau de ce groupe C. Le Bayer Leverkusen est un habitué des compétitions continentales, quand le Gym ne participe qu'à la 12e campagne européenne de son histoire. Les Allemands ont démarré poussivement leur championnat mais viennent de remporter leur première victoire à Mayence le week-end dernier. Leur jeu tourné vers l'attaque devrait offrir aux Aiglons une opposition rarement rencontrée en Ligue 1, plutôt habitués à contrôler les rencontres.

Retour de Dolberg à la pointe de l'attaque

Se l'OGC Nice doit s'attendre à souffrir dans une BayArena qui sonnera creux, il peut aussi s'appuyer sur les certitudes des dernières semaines en championnat. Le Gym vient d'enchaîner une 2e victoire d'affilée en Ligue 1 à Saint-Etienne dans un schéma à trois défenseurs centraux qui semble taillé pour cet effectif et mettre en valeur les hommes forts de ce début de saison. Les latéraux Hassane Kamara et Jordan Lotomba ont beaucoup de liberté sur les côtés et Pierre Lees-Melou a semblé retrouvé ses jambes dimanche dans le chaudron. Amine Gouiri reste lui le principal danger offensif des Aiglons, même s'il devrait retrouver son côté gauche, avec le retour de Kasper Dolberg.

Bayer Leverkusen - OGC Nice, match à vivre dès 18h55 en direct et en intégralité sur France Bleu Azur avec Dominique Poulain et Maxime Bacquié aux commentaires.