Ligue féminine : Chloé Valentini un an de plus au Metz Handball

Une bonne nouvelle de plus pour le Metz Handball. Son ailière gauche, Chloé Valentini, sera bien dragonne la saison prochaine puisqu'elle a prolongé son contrat.

Arrivée à l'été 2021 de Besançon, son club de toujours, auréolée d'une médaille d'or olympique avec la France, Chloé Valentini a fait son trou au sein de l'équipe leader du championnat de France (3 buts de moyenne par match)

"J'ai décidé de prolonger l'aventure messine car c'est le plus grand club de France, nous jouons la Ligue des Champions et j'ai envie de gagner des titres avec le club, nous travaillons tous les jours. L'adaptation n'a pas été simple mais je me sens de mieux en mieux dans l'équipe et sur le terrain. J'espère pouvoir apporter encore plus à l'équipe" explique la joueuse dans un communiqué publié par le club.

Le Metz Handball, leader et vainqueur de ses onze premières rencontres de Ligue féminine, reçoit son dauphin Bourg-de-Péage, ce mercredi 12 janvier, aux Arènes.