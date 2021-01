Ligue féminine de handball : Brest - Metz, première place en vue

Brest - Metz n'est jamais un match comme les autres. Voire s'affronter l'hégémonique champion lorrain contre son très ambitieux rival finistérien vaut toujours le coup d’œil.

Initialement, cette rencontre ne devait être que le temps fort de la fin de la phase aller. Le vainqueur n'aurait rien eu d'acquis quand le vaincu aurait eu seize autres rencontres, dont un match retour, pour recoller. La modification de la formule du championnat a changé la donne...

Le seul Brest - Metz de phase régulière

Ce BBH - Metz sera le seul de saison régulière. C'est donc bien une opposition décisive pour l'attribution de la première place que vont disputer les deux dernières équipes invaincues de LFH. Pas anodin en prévision des play-offs, censés débuter fin février.

"Si on gagne celui-là, on se met bien pour les deux mois à venir" dit l'entraîneur messin, Manu Mayonnade. "On est montées en puissance l'année dernière, on est sur une bonne dynamique cette saison, ce match va permettre de voir où on en est" répond la Brestoise, Pauline Coatanéa.

Deux blessées à Brest, réaction attendue à Metz

Cette rencontre s'annonce indécise... Elle se joue à Brest Arena mais est-ce vraiment un avantage dans une configuration à huis-clos ?

Pour les Brestoises, il s'agit de leur première rencontre depuis le 22 novembre. Et elle devront faire sans deux vice-championnes d'Europe : Kalidiatou Niakaté et Cléopâtre Darleux, blessées.

Le Metz Handball, lui, a déjà repris la compétition mais sa victoire 31-25 sur Plan-de-Cuques, dimanche en match en retard, n'a guère impressionné. "Si on fait le même match à Brest, ce sera invivable pour nous ! On doit se mettre un bon coup de pied au derrière" prévient l'entraîneur Manu Mayonnade.

Brest Bretagne Handball - Metz Handball, mercredi 6 janvier à 20 heures 45