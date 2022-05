Ligue féminine : de la N1 du Metz Handball à la finale, l'apprentissage accéléré de Mélanie Halter

Mélanie Halter, 19 ans, a débuté la saison en gardant les buts de l'équipe réserve du Metz Handball en N1, et va la terminer par une finale de Ligue féminine et une finale à quatre de Ligue des champions.

Le 10 février, la carrière de Mélanie Halter s'est accélérée. Le Metz Handball annonce la grave blessure de sa gardienne Hatadou Sako, à 48 heures d'un match de Ligue des champions que les Dragonnes doivent absolument remporter. Pour compléter la feuille de match, le club se tourne vers la gardienne de son centre de formation. "Sur le coup, je suis déçue pour Hatadou puis je me dis que je dois être prête, rentrer dedans et apporter quelque chose", dit Mélanie Halter.

La jeune alsacienne de 19 ans avait déjà fait quelques rapides apparitions la saison dernière, mais rien de comparable avec le fait d'être jetée dans le grand bain, contre Odense. "Au premier entraînement, j'étais très stressée, je faisais n'imp', des passes dans les chaussettes. Ca me faisait presque peur. Finalement, ce premier match était génial". Notamment lorsqu'elle a repoussé le jet de 7 mètres de Loïs Abbingh, championne du Monde 2019 avec les Pays-Bas.

Intraitable à 7 mètres

Les 7 mètres, sa marque de fabrique. "Un face à face. Elle et moi. Celle qui piège le mieux l'emporte. C'est tout un jeu et j'adore" dit-elle alors qu'elle se qualifie comme timide. Et sans doute l'une des principales raisons qui font que sa présence au sein de l'équipe dure. Son taux de réussite dans cet exercice est de 40% en championnat (10/25) et de 75 en Ligue des champions (3/4).

Le Metz Handball a cherché à recruter une gardienne, "mais soit on s'est heurté à des problèmes financiers, soit à des problèmes de niveau. Les joueuses proposées n'étaient pas suffisamment meilleures que Mélanie pour perdre du temps" explique Manu Mayonnade, l'entraîneur.

Les rôles sont définis. Ivana Kapitanovic est la numéro 1, Mélanie Halter la numéro 2. "On ne lui demande pas de sauver la structure Metz Handball, ajoute Manu Mayonnade. Sur le jet de 7 mètres, tout le monde se dit que c'est un exercice plus aisé pour la tireuse. Si elle fait l'arrêt, elle nous relance. La pression est moindre que celle d'Ivana qui peut se dire qu'elle met la structure en péril si elle passe au travers." Mais pour remporter un 24e titre national, Metz aura besoin de deux gardiennes dans le coup.

Brest - Metz Handball, match aller de la finale de la Ligue féminine sera à vivre en direct sur France Bleu Lorraine, ce jeudi 26 mai, dès 19 heures.