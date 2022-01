Ligue féminine : Metz Handball s'en sort non sans mal contre Bourg-de-Péage

Le choc entre le leader invaincu lorrain de Ligue féminine et son dauphin drômois a tenu ses promesses. Le jeu n'a pas toujours atteint des sommets, mais les deux équipes ont mis de l'impact et la décision a fini par pencher en faveur de Metz Handball, vainqueur (27-22) de Bourg-de-Péage lors de cette onzième journée de Ligue féminine.

Metz à - 4 en première période !

En début de rencontre, le choc sur le papier a laissé la place au choc dans les tribunes. Comme à Fleury la semaine dernière, l'entame des Dragonnes est poussive. Pour la première fois depuis des lunes, le public des Arènes a vu son équipe compter jusqu'à quatre buts de retard (6-10, 21e). Balles perdues, maladresse face au but adverse avec davantage de poteaux et de barres que d'habitude, mais aussi cinq arrêts de la future gardienne messine Depuiset, les Dragonnes ont cafouillé leur handball et les abeilles de Bourg-de-Péage ont piqué grâce aux ailières : Delaye à droite (4/4) et une certaine Houette à gauche (3/4). Au métier, en inscrivant quatre buts, Tamara Horacek a permis à Metz de limiter la casse à la mi-temps (12-13).

Bourg à sec en seconde période

Ce retour tardif préfigurait la prise de pouvoir du Metz Handball en seconde période. Bien plus agressive, la défense messine a su couper les lignes de passes vers les ailes. Elle n'a cédé que trois fois, dont une sur jet de 7 mètres, lors dès 18 premières minutes de la période. En réalisant un 4-0 salvateur au retour des vestiaires, le leader a pris les commandes du match pour conserver celles du championnat, et s'imposer avec un écart final de cinq buts qui illustre peu la belle opposition proposée par Bourg-de-Péage.

Samedi, à Györ, dans un choc de Ligue des champions cette fois, il faudra plus de régularité, et éviter ces débuts de rencontre chaotique.