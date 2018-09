La Ligue de Football de Normandie va installer son siège unifié à Lisieux. Le financement de ses nouveaux locaux est assuré par la vente de ses sièges de Caen et de St Etienne du Rouvray. La Ligue doit les quitter avant que le nouveau siège n'ouvre ses portes et donc louer des locaux provisoires.

La Ligue de Football de Normandie n'a pas eu de difficultés à vendre ses deux sièges à Caen et à Saint-Etienne-du-Rouvray. Ces ventes permettront le financement des travaux de son futur siège unifié à Lisieux et de son futur pôle espoir.

"Ils sont partis rapidement, explique Pierre Leresteux, le président de la Ligue de Football de Normandie. Dès qu'on les a mis en vente, deux mois après c'était réglé. Ce sont quand même des locaux fonctionnels dans les deux sites."

La Ligue de Football de Normandie a racheté pour l'euro symbolique à la ville de Lisieux deux anciennes écoles afin de finaliser les travaux d'ici septembre 2019.

Comme les sièges actuels doivent être vidés d'ici janvier (Saint-Etienne-du-Rouvray) et avril (Caen), la Ligue est à la recherche de locaux provisoires à louer dans les agglomération de Caen et de Rouen. Le dossier presse selon les représentants du personnel.

"Sur les dernières nouvelles qu'on a eu de la direction, il y a une recherche active pour trouver ses locaux sur cette période transitoire mais c'est vrai qu'à ce jour on n'a toujours pas de nouvelles, explique Mylène Pannier, déléguée du personnel.

Espérons qu'on en ait à la fin du mois pour rassurer aussi les salariés parce que c'est une logistique importante et en pleine saison c'est quand même particulièrement complexe d'envisager deux déménagements dans la saison voire un autre qui va suivre derrière puisqu'on devra tout centraliser sur Lisieux. Donc c'est un autre point d'inquiétude."

L'autre point d'inquiétude des 32 salariés de la Ligue de Football professionnelle est l'obligation pour eux de devoir travailler sur Lisieux et non plus dans l'agglomération de Caen et de Rouen. Initialement, un avenant à leur contrat devait leur permettre de faire le choix de bouger ou non. Il n'est plus de mise aujourd'hui selon Pierre Leresteux.

Le jeudi 27 septembre, un accord d'entreprise sera au cœur des discussions d'un comité directeur pour définir les modalités de transferts des salariés vers le siège de Lisieux. Chaque salarié pourra ensuite se positionner individuellement sur son avenir.

"Les salariés nous feront des propositions et le comité directeur va les étudier, précise le président de la Ligue de Football de Normandie. Ils vont faire des propositions pour éventuellement aller à Lisieux mais tout le monde devra aller à Lisieux, ça c'est clair. On ne va pas revenir là-dessus."

"On rentre dans une phase cruciale qui à notre sens aurait dû être faite en amont, poursuit Mylène Pannier. C'est à dire que dès que la fusion a été validée, il aurait été bon de s'occuper du plan social des salariés en premier. Ça n'a pas été le cas. On fait avec même si c'est assez pesant pour l'ensemble des salariés d'être dans une situation d'inconnue. Il est vraiment grand temps que les choses se décantent et que les gens puissent se positionner sur leur avenir."