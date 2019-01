Ligue (J20) | Le Stade de Reims reprend le championnat avec un difficile déplacement à Lyon (20h45)

Reims, France

Ce sera une grande première pour le Stade de Reims ce vendredi, une première dans le Groupama Stadium dans lequel l'équipe rémoise n'a jamais évolué. Inauguré en janvier 2016 à quelques mois du début de l'Euro 2016, ce stade n'a jamais accueilli le Stade de Reims qui a l'issue de la saison 2015-2016 avait connu la descente en Ligue 2. Voilà pour le clin d’œil historique. Pour le reste, le Stade de Reims entame les matches retours par un morceau de choix avec ce déplacement à Lyon, actuel 3e de Ligue 1, et toujours qualifié en Ligue des Champions avec un 8e de finale à venir contre Barcelone. Lyon vient de chuter à domicile face à Strasbourg en quart de finale de la Coupe de la Ligue et une réaction est attendue en championnat. Reste que depuis le début de la saison, cette équipe rémoise a toujours plutôt bien réussie face aux ténors de ce championnat. Mis à part à Saint-Etienne où les Rémois s'étaient inclinés 2 à 0 et au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, les Rémois ont toujours fait bonne figure face aux Rennes, Monaco, Lille et donc Lyon au match aller qu'ils avaient battu 1 à 0.

Gardiens : Johann CARRASSO, Edouard MENDY.

Johann CARRASSO, Edouard MENDY. Défenseurs : Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE, Ghislain KONAN.

Yunis ABDELHAMID, Axel DISASI, Björn ENGELS, Thomas FOKET, Thomas FONTAINE, Ghislain KONAN. Milieux : Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Hassane KAMARA, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO.

Mathieu CAFARO, Xavier CHAVALERIN, Tristan DINGOME, Hassane KAMARA, Nolan MBEMBA, Alaixys ROMAO. Attaquants : Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN.

Pablo CHAVARRIA, Boulaye DIA, Sheyi OJO, Rémi OUDIN. Absents : Moussa DOUMBIA (épaule), Hyun-Jun SUK (ischio), Patrick BAHANACK (reprise), Nicolas LEMAÎTRE (choix), Marvin MARTIN (reprise), Romain METANIRE (choix), Virgile PINSON (choix).

