Ligue 2 : Les Chamois niortais accrochent le match nul face à Clermont

1 partout entre les Chamois niortais et Clermont ce vendredi soir lors de la 14e journée de Ligue 2. Les Auvergnats ont ouvert le score en toute fin de rencontre mais les Deux-Sévriens ont réussi à égaliser dans les arrêts de jeu.

Un match nul obtenu dans les arrêts de jeu. Les Chamois niortais et Clermont se sont quittés sur le score de 1 partout ce vendredi soir à René Gaillard. Match de la 14e journée de Ligue 2. Tout s'est joué dans les dernières minutes. Ouverture du score par Clermont à la 86e mais les Chamois parviennent à égaliser à la 93e grâce à un but de Jimmy Roye.

"Je savais que ce match serait difficile. Clermont est une équipe difficile à bouger, puissante", commente Denis Renaud, l'entraîneur niortais à l'issue de la rencontre.

"Dans la difficulté, le fait que l'on revienne au score est plutôt bon signe"

"L'ouverture du score s'est joué sur une succession de petites fautes", poursuit le coach. "Même si l’adversaire a eu une barre et un poteau, le fait qu'on revienne au score n'est pas non plus forcément illogique, ça montre aussi la force de caractère qu'on peut avoir donc c'est plutôt de bon augure".

Avec ce match nul, Niort est 12e classement. Prochain match samedi 11 novembre, non pas en Ligue 2 mais en Coupe de France. Les Niortais se déplacent dans la banlieue de Toulouse, à Tournefeuille, (club de regional 2) pour leur entrée dans la compétition. Le retour en championnat ce sera le lundi 20 novembre sur la pelouse de Lens.