Ligue 1 : après les menaces de mort, Alain Casanova reçoit le soutien de son homologue de Lille, Christophe Galtier

Toulouse, France

La démission d'Alain Casanova du poste d’entraîneur du TFC après avoir reçu des menaces de mort "est très grave et c'est passé comme une lettre à la poste" dit l’entraîneur de Lille Christophe Galtier, 24 heures avant le déplacement de son équipe au stadium de Toulouse pour la dixième journée de Ligue 1.

"Ce qui s'est passé est très grave" - Christophe Galtier

Christophe Galtier, qui a joué trois saisons au Toulouse Football Club entre 1990 et 1993, s'est montré très vindicatif lors de son point presse. "Ce qui s'est passé est très grave, on doit le soutenir et on doit tous éviter que ça se renouvelle. On attend quoi ? Qu'un jour un barjot, un abruti, qu'une bande d'abrutis vous agresse dans la rue, agresse votre femme, vos enfants, vos petits-enfants ? Au nom de quoi ? De notre métier, de nos résultats ?"

"On doit aider, défendre et protéger l'homme qui est derrière l'entraîneur"

Il poursuit : "Dans le foot il y aura toujours un premier et un dernier, c'est comme ça. Dans le sport il y a toujours quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui perd. Et celui qui dirige une équipe qui perd doit être menacé de mort, sa famille aussi ? Non. L'ensemble du football, dirigeants, entraîneurs, joueurs, vous les médias, on doit aider, défendre et protéger l'homme qui est derrière l'entraîneur."

Selon le communiqué officiel, Alain Casanova et le TFC se sont séparés "d'un commun accord" le 10 octobre. Le parquet de Toulouse a diligenté une enquête. Elle a mis en évidence "des menaces et invectives liées au classement du club notamment au niveau des sites de supporters".

la venue de Lille ce samedi sera l'occasion du premier match du successeur d'Alain Casanova, Antoine Kombouaré.

Ecoutez l'intégralité des propos de Christophe Galtier